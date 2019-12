Salvini | Fazio fa la morale | ma tiene il portafoglio a destra

Che tempo che fa - Salvini attacca Fazio : 'Compagni milionari' - lui invita le Sardine : Continua ad essere viva la vena polemica di Matteo Salvini quando c'è da commentare analisi economiche che raccontano dei compensi di Fabio Fazio. Il leader della Lega, in merito all'inchiesta de Il Sole 24 Ore che riporta come il conduttore sarebbe anche socio della società che co-produce 'Che tempo che fa', ha usato parole sferzanti e metafore come "morale da sinistra ma il portafogli lo tiene saldamente a destra". E a rasserenare la ...

Che tempo che fa - puntata anti Salvini di Fabio Fazio : senza pudore - non solo Saviano - chi accoglie in studio : Domenica 1° dicembre 2019, alle ore 21.00 su Rai2, nuovo appuntamento con Che tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbåck, preceduto alle ore 19.40 da Che tempo Che Farà, con i divertenti sketch di Mago Forest e Raul Cremona e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Ospit

Sardine : Salvini - ‘Fazio canta ‘cagnolini che mangiano gattini’? Coi milioni che guadagna…’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Fazio canta ‘cagnolini che mangiano gattini che mangiano Sardine’? Ti credo che canta… con tutti i milioni di euro che guadagna”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4 dopo una clip in cui Fabio Fazio canta sulla falsa riga di Angelo Branduardi un testo attualizzato sul tema Sardine. L'articolo Sardine: Salvini, ‘Fazio canta ‘cagnolini che mangiano ...

Carola Rackete da Fazio a Che tempo che fa accolta come una eroina - il durissimo attacco di Salvini e Meloni : L’arrivo di Carola Rackete a Che tempo che fa ha creato non poche polemiche tra una parte politica, il centrosinistra e i sovranisti, in particolare Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Carola Rackete che è stata la comandante della Sea Watch, nave che per attraccare al porto di Lampedusa ha speronato una barca di finanzieri, è stata accolta dal conduttore Fazio come una eroina. L’intervista andata in onda su un canale pubblico ...

Carola Rackete a Che tempo che fa - Salvini e Meloni contro Fabio Fazio : pesantissimi attacchi incrociati : Uno spettacolo a tratti un poco inquietante, quello di Carola Rackete ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Nello studio di Rai 2 ecco l'ex comandante di Sea Watch, la speronatrice di finanzieri, la ragazza che delle leggi italiane se ne frega. Il punto è che non viene incalzata, ma trattata com

Che tempo che fa - Fabio Fazio ospita Carola Rackete e Matteo Salvini attacca : “Dovrebbe stare in galera e non in tv” : Questa sera Carola Rackete sarà per la prima volta in uno studio televisivo in Italia, ospite di Fabio Fazio in esclusiva a “Che tempo che fa” su Rai2. Con lei in studio ci saranno anche Giorgia Linardi, portavoce di Sea-Watch Italia, e Muhamad Diaoune, giovane senegalese e calciatore della Sant’Ambroeus F.C. di Milano, squadra di richiedenti asilo e rifugiati. La giovane capitana della Sea-Watch 3, che nel giugno scorso è ...

Carola Rackete da Fazio - Salvini : "Ospitano chi sperona motovedette" : "A proposito di televisione, abbiamo dei fenomeni. Stasera sulla televisione pubblica pagata dagli italiani c'è ospite una signorina che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza per far sbarcare i migranti". Lo sottolinea Matteo Salvini parlando a Rimini durante un comizio su un palco allestito davanti alla nuova sede provinciale delle Lega riferendosi alla trasmissione di Fabio Fazio che ospiterà Carola Rackete.

Rackete ospite di Fazio - Salvini ironico : Momento di grande tv : Continua a far discutere l'ospitata di Carola Rackete a Che Tempo Che Fa, il programma di Rai2 condotto da Fazio. "Abbiamo il piacere e l'onore di annunciare la presenza di Carola Rackete domenica a Che Tempo Che Fa domenica alle 21 su Rai2", aveva annunciato Fabio Fazio scatenando non poche le polemiche. E dopo le parole di indignazione arrivate dalla leader di Fratelli d'Italia e dalla stessa Lega, ecco che Matteo Salvini torna sull'argomento ...

Matteo Salvini contro Fabio Fazio : "Eccitato per Carola Rackete a Che tempo che fa. Ma quale onore e piacere?" : Cannoneggiamento continuo contro Fabio Fazio e Che tempo che fa. Matteo Salvini scatenato in vista dell'ospitata su Rai 2, domenica sera, di Carola Rackete, l'ex comandante di Sea Watch 3, l'eroina della sinistra, la speronatrice di finanzieri, colei che della legge italiana se ne frega e che, però,

“Una m…”. La ‘battuta’ di Luciana Littizzetto su Matteo Salvini. Fazio in imbarazzo : Luciana Littizzetto non è nuova a siparietti, anche piccanti, durante il suo consueto spazio all’interno della trasmissione di Rai 2 Che tempo che fa. Lucianina, per usare il nomignolo affibbiatole dal padrone di casa Fabio Fazio, nel corso della puntata di domenica 3 novembre se l’è presa anche con Matteo Salvini. Dal mancato applauso, dai banchi del centrodestra, alla senatrice Liliana Segre e alla sua proposta di una commissione ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio fa una puntata anti Salvini : chi ospita in studio su Raidue : La Rai ha ufficializzato gli ospiti del 3 novembre di Che tempo Che Fa: Fanny Ardant, nelle sale italiane dal 7 novembre con il film di Nicolas Bedos La Belle Époque, definito la commedia più sorprendente all’ultimo Festival di Cannes e del quale è protagonista con Daniel Auteuil; l’ex sindaco di Ri

Che tempo che fa - da Fabio Fazio il cardinale Zuppi : tortellini e Salvini - prosegue la battaglia contro la Lega : Sua Eminenza cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco lo scorso 5 ottobre e già Arcivescovo di Bologna, sarà ospite di Fabio Fazio nella quinta puntata di Che tempo Che Fa, domenica 27 ottobre su Rai2, dalle ore 21.00. Proprio quello Zuppi che fu protagonista della polemica dei tortellini