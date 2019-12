Robert Pattinson su The Batman e i fan | Spero non succeda come per Twilight

Robert Pattinson - il programma di allenamento per diventare Batman : Robert Pattinson sarà il nuovo Batman. Un ruolo importante che comporta grandi responsabilità e per questo l’attore britannico ha iniziato subito a calarsi nei panni e nella pelle del supereroe della città di Gotham. Una preparazione che coinvolge molti fattori e uno di questi riguarda senz’altro la cura del fisico. Ecco la routine di allenamento seguita da Robert Pattinson per raggiungere il giusto stato di forma e ...

Jennifer Lopez ha un soprannome per Robert Pattinson che non avevi mai sentito prima : Inizierai a chiamarlo così?

Kristen Stewart : 'Volevo sposare Robert Pattinson - ma ora sono innamorata di Dylan' : Kristen Stewart è un'attrice tra le più riservate, sempre molto abbottonata sulla sua vita privata. La sera del 5 novembre, però, ospite all'Howard Stern show si è aperta moltissimo e ha parlato della sua nuova fiamma, della sua bisessualità e della relazione avuta con l'ex co-star di Twilight Robert Pattinson. Pensavo che avrei sposato Robert Kristen Stewart e Robert Pattinson sono stati fidanzati negli anni in cui veniva girata la saga di ...

Kristen Stewart : "Pensavo che avrei sposato Robert Pattinson - mio primo amore. Ora amo la mia compagna" : "Robert Pattinson è stato il mio primo amore. Pensavo che ci saremmo sposati", a confessarlo è l'attrice Kristen Stewart dopo il coming out e l'annuncio della relazione con l'autrice e scrittrice Dylan Meyer. In un'intervista in radio con Howard Stern, l'attrice ha parlato della relazione con il collega conosciuto sul set di "Twilight" nel 2008: "Io e Robert siamo ...

Kristen Stewart : «Quando pensavo che avrei sposato Robert Pattinson» : Se la situazione fosse stata diversa, Kristen Stewart avrebbe potuto persino sposare Robert Pattinson. O almeno è quello che la stessa Stewart ha lasciato intendere in un'intervista in radio con Howard Stern, parlando del passato. «Siamo stati insieme per anni», racconta adesso col senno di poi, «[Pattinson] è stato il mio primo amore. Lui è un grande». Veloce ripasso per i pochi che potrebbero non aver seguito le vicende della coppia più ...

Il Re : arriva su Netflix il film con Timothée Chalamet e Robert Pattinson - : Niccolò Sandroni Timothée Chalamet è Enrico V d'Inghilterra nel prossimo film di Netflix, disponibile dal 1° novembre: insieme a lui anche Robert Pattinson Timothée Chalamet e Robert Pattinson inaugurano il mese di novembre di Netflix, con l'atteso film "Il Re". Timothée Chalamet è il protagonista de "Il Re", film storico presentato alla scorsa edizione del Festival del Cinema di Venezia e diretto dal regista di "War Machine", David ...

Robert Pattinson e la scena della masturbazione : “Sono andato fino in fondo. Il regista era scioccato”. E’ la quarta volta che l’attore lo fa in un film : Sguardo di ghiaccio e sorriso da conquistatore. Robert Pattinson ha scioccato Robert Eggers, il regista del suo ultimo film “The Lighthouse”. l’attore di Hollywood interpreta Ephraim Winslow, guardiano di un faro della Nuova Scozia, in Canada. In una delle scene della pellicola, presentata a maggio al Festival di Cannes ed uscita da qualche giorno in America ma senza censure, Pattinson si masturba. “Mi piace sempre fare qualcosa che va fuori ...