Renzi: sul Mes chiariscano Pd e M5S

"A differenza di altri accordi come il Fiscal Compct, il Mas non danneggia l' Italia ma aiuta le banche più in difficoltà, che sono quelle tedesche". Lo ha detto, leader di IV che non partecipa al vartice a Palazzo Chigi: "Si mettano d'accordo Pd e M5S. Non siamo noi quelli che litigano". "L'accordo è stato fatto quando la governo c'erano loro", ha dettoriferendosi a Lega e M5S. "E' un meccanismo troppo debole, votato dal Parlamento con una risoluzione nel giugno scorso", ha spiegato.(Di domenica 1 dicembre 2019)