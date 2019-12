PAGELLE Verona Roma | TOP e FLOP del match VOTI

Verona-Fiorentina 1-0 - le PAGELLE di CalcioWeb : Di Carmine man of the match[FOTO] : Verona-Fiorentina, le pagelle di CalcioWeb – Il Verona piega la Fiorentina grazie ad un gol di Di Carmine al 66° e vola a quota 18 punti. Partita dominata per lunghi tratti dalla squadra di Juric. Fiorentina che paga le assenze di Chiesa, Pulgar e Castrovilli. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Montella, che resta ferma a 16 punti. Di Carmine risulta il migliore in campo, da sottolineare anche la prestazione di Verre. ...

Inter-Verona 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Barella Picasso - Zaccagni nottambulo [FOTO] : Inter-Verona, le pagelle di CalcioWeb – L’Inter porta a casa altri tre punti e torna in testa alla classifica. Partita tutt’altro che facile quella contro il Verona. Gli scaligeri si dimostrano ancora una volta un osso duro. Verona avanti con il rigore di Verre, rimonta nerazzurra firmata da Vecino e Barella. Strepitoso il gol del centrocampista italiano, il migliore in campo. In alto la FOTOGALLERY. Inter-Verona, LE ...

Inter-Verona 2-1 - le PAGELLE nerazzurre : Barella e Vecino portano i milanesi in testa : Allo stadio Meazza si è da poco concluso l'anticipo della dodicesima giornata di Serie A, con l'Inter che vince in rimonta sul Verona per 2-1. Verre porta in vantaggio gli ospiti su rigore al 19', con pari siglato nella ripresa da Vecino al 65' e gol vittoria di Barella all'83. La classifica ora vede i nerazzurri in testa alla classifica con 31 punti, a +2 sulla Juventus (che deve ancora giocare contro il Milan), mentre i gialloblu restano a ...

Verona-Brescia 2-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : favola Salcedo - Balotelli combatte il razzismo [GALLERY] : Verona-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Successo importante in chiave salvezza per il Verona di Juric. Gli scaligeri confermano l’ottimo momento di forma e superano 1-0 un Brescia in netto calo rispetto alle buone prestazioni di inizio stagione. La rete decisiva porta la firma di Salcedo, classe 2001 alla prima rete in Serie A. Nel finale arriva pure la firma del subentrato Pessina. Tra le fila venete da segnalare ...

PAGELLE e Highlights 10^ giornata : Brescia-Inter 1-2 - Lautaro-Lukaku - nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1 - decide Lazovic : Pagelle 10 giornata- Il Verona supera a sorpresa il Parma al Tardini grazie al gol di Lazovic. Parma arrembante per gran parte della gara, ma veneti abili a reggere botta e a portare a casa 3 punti fondamentali in chiave salvezza. Vince anche l’Inter, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Lukaku. Per il belga […] L'articolo Pagelle e Highlights 10^ giornata: Brescia-Inter 1-2, Lautaro-Lukaku, nerazzurri in testa. Parma-Verona 0-1, ...

Parma-Verona 0-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : ‘missile’ di Lazovic [FOTO] : Parma-Verona, le pagelle di CalcioWeb – E’ andato in archivio il primo match valido per la 10^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Parma e Verona, al Tardini vero e proprio scontro per la salvezza. In difficoltà la squadra di D’Aversa che non ha replicato l’ottima gara contro l’Inter, sempre più sorprendente il Verona che sta disputando una stagione ben al di sopra delle aspettative, ...

PAGELLE e Highlights 9^ giornata : Verona-Sassuolo 0-1 - decide Djuricic. Lecce-Juve 1-1 : non basta Dybala - risponde Mancosu : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Verona-Sassuolo 0-1, decide ...

Verona-Sassuolo 0-1 - le PAGELLE di CalcioWeb : Berardi e Faraoni pericolosi - Defrel impalpabile [FOTO] : Verona-Sassuolo, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminata la sfida del Bentegodi tra Verona e Sassuolo, anticipo del venerdì che ha aperto la 9^ giornata di Serie A. Padroni di casa alla ricerca di una posizione tranquilla di classifica, ospiti vogliosi di ottenere i primi punti in trasferta. Alla fine a spuntarla sono proprio i neroverdi di De Zerbi, a cui basta un bel gol di Djuricic ad inizio ripresa. Gli scaligeri ci ...

PAGELLE e Highlights 9^ giornata : si parte con Verona-Sassuolo - voti e tabellino LIVE : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: si parte con Verona-Sassuolo, ...

PAGELLE e Highlights 8^ giornata : Sassuolo-Inter 3-4 - doppietta Lukaku. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Sassuolo-Inter 3-4, ...

PAGELLE e Highlights 8^ giornata : Lazio-Atalanta 3-3 - doppiette Muriel-Immobile. Napoli-Verona 2-0 super Milik. Juve-Bologna 2-1 - decide Pjanic : Pagelle 8 giornata- Tutto pronto per l’8^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Lazio-Atalanta, chiuderà l’ottavo turno il match di lunedì sera tra Brescia e Fiorentina. Leggi anche:Probabili formazioni 8^ giornata: si parte con Atalanta-Lazio Pagelle 8 giornata Serie A 2019/2020: LIVE tutti i voti Lazio-Atalanta 3-3 LAZIO (3-5-2): Strakosha 6.5; […] L'articolo Pagelle e Highlights 8^ giornata: Lazio-Atalanta 3-3, ...