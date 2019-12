Olio Dop Monti Iblei | qualità eccelsa ma quantitativo in calo

Arabia Saudita : 20 miliardi sul turismo per il dopo petr Olio . Niente niqab per le turiste occidentali : La remota valle di AlUla, con le sue oasi incontaminate, i dipinti rupestri, le maestose tombe scavate nelle rocce e le città nabatee, si rivelerà in tutta la sua bellezza ai turisti di tutto il mondo

Cipro - Turchia manda due navi a cercare gas e petrOlio al largo di Nicosia in un’area concessa all’Eni. Nuove frizioni dopo il blocco del 2018 : Una, la Fatih, era già in zona. Adesso la Turchia raddoppia e manda anche la Yavuz a cercare gas e petrolio nel Mediterraneo orientale, in una zona al largo di Cipro che Nicosia ha concesso in licenza a Eni insieme alla compagnia francese Total. La seconda nave di perforazione alla ricerca di idrocarburi, ha annunciato il ministro dell’Energia di Ankara, inizia “oggi o domani” le sue trivellazioni. Il governo turco ignora ...