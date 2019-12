CorSport | De Laurentiis e la squadra hanno siglato un patto di Natale | Liverpool non deve

ilnapolista

(Di domenica 1 dicembre 2019) Nell’incontro di Castel Volturno di venerdì, i calciatori del Napolistretto uncon De. Ildi, lo chiama il Corriere dello Sport. L’imperativo è vincere le quattro partite che ci sono da qui alla sosta per le feste per recuperare un clima più sereno e, chissà, avere anche una riduzione delle multe. Ildinel faccia a faccia di Castel Volturno, è un contenitore ricco di buoni propositi, che in genere lastricano persino le strade che portano all’inferno e ben che vada in purgatorio: però il Paradiso, nel calcio, si chiama Champions, e il minimo sindacale per sentirsi ancora cittadini del “ghota” è il quarto posto, che dista un bel po’, sono già cinque punti. Intanto, ne sono successe di cose, però nell’aria s’avverte anche altro, certo un pizzico di serenità riconquistata guardandosi in faccia, ristabilendo una normalità ...

