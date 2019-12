agi

(Di domenica 1 dicembre 2019) Sì, No o astensione? Come sarannodopo le 23, a urne chiuse, nel quinto referendum della loro storia di città unite dal 1926? Ripeteranno il mancato quanto discusso quorum fissato al 50% dell'ultima consultazione, quella del 2003? Più incognite che certezze in questa domenica di voto, dove le urne si sono aperte alle 7 del mattino. Ini guardano il cielo, osservano la l'acqua, “se a crese o se a cala”. Oggi il tempo è grigio, fuori non piove, l'aria è più rigida. Il tempo, come si sa, influisce sempre, sia sull'umore che, nelle consultazioni elettorali, sull'affluenza ai seggi, che alle 12,20 è stata di 14.909 votanti su 206.553 aventi diritto, pari al 7,21%. In mattinata la marea ha invece raggiunto il livello di 76 cm, alle 12,05 salirà a 85 cm per poi scendere nel pomeriggio a 25 e risalire alle 3,15 della notte nuovamente a 75 cm. Come nella mattinata. ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: A chi conviene (e a chi no) che #Venezia e #Mestre si dividano #Referendum - Agenzia_Italia : A chi conviene (e a chi no) che #Venezia e #Mestre si dividano #Referendum - sonietta881 : @borghi_claudio Non conviene a chi ????????? -