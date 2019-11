Ue | Misiani | ‘nel Mes vedo vantaggi | a noi non serve | il debito è sostenibile’

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Roma, 30 nov. (Adnkronos) – Il Mes, il fondo salva-Stati, “è utile all’Italia e all’Europa. L’euro ha bisogno di un sistema di mutua assicurazione che aiuti gli Stati in temporanea difficoltà finanziaria e potenzi gli strumenti per affrontare le crisi bancarie. La riforma è stata preceduta da un lungo negoziato in Europa, che per la quasi totalità è stato condotto dal precedente governo. Riteniamo sia stato fatto un buon lavoro. Come tutti i compromessi ha luci e ombre, ma nel complesso gran parte delle istanze poste dall’Italia sono state recepite”. Così’ in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Antonio(Pd), viceministro dell’Economia.Primoo, aggiunge, “finalmente si realizza un supporto comune al fondo di risoluzione unico per le banche. Si aggiunge così un tassello fondamentale ...

fisco24_info : Per il viceministro Misiani, il Mes porterà 'solo vantaggi': In un'intervista al Corriere della Sera, il viceminist… - lucabattanta : @24Mattino @antoniomisiani @simonespetia @MariaLatella Scusi Misiani in teoria non c'è la banca centrale che fa da… - giuz73 : @firebat792 @nausicaa123 @jacopo_iacoboni esatto. Inoltre: Misiani (PD)...che credibilità 'indubitabile' dovrebbe a… -