Lisa Marzoli a Blogo | Tra Il Caffè di RaiUno e Grand Varietà

Lisa Marzoli : «L'Italia non è un paese per mamme» : L'Italia non è un paese per mamme. Lisa Marzoli, padrona di casa de Il caffè di Raiuno, ne è convinta, e lo ripeterà più volte. «Non so davvero come facciamo a definirci un paese civile quando molte donne rinunciano a fare figli per paura di perdere il lavoro», spiega Lisa, 40 anni, reduce dal successo della versione estiva de La vita in diretta e particolarmente attiva quando si tratta ...