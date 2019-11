Incidenti sulle montagne del Piemonte | 3 interventi del Soccorso alpino nel Torinese e

Strade pericolose - 76 Incidenti su 100 sono nei centri abitati. Il rischio maggiore è sulle autostrade urbane : Su 100 incidenti, 76 avvengono nei centri abitati, sei in autostrada e 18 su Strade extraurbane. I percorsi più pericolosi sono la Penetrazione urbana della A24 (12,9 inc/km), il Raccordo di Reggio Calabria (12,5 incidenti/km) e la Tangenziale Nord di Milano (nel tratto in provincia di Monza – 10,3 incidenti/km) mentre per la rete autostradale la media nazionale è di 1,3 incidenti/km. Le autoStrade urbane risultano quelle con la maggiore ...