Ebola | attacchi contro gli operatori sanitari e massacri tra i civili in Congo | la

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 30 novembre 2019) Quattrouccisi in una sola notte, in due assalti di gruppi armati quasi simultanei avvenuti in due località distanti fra loro, mentre le forze di sicurezza reprimono le proteste della popolazione sparando ad altezza uomo. È caos nell’est della Repubblica Democratica deldopo l’attacco più sanguinoso dallo scoppio dell’epidemia di, ad agosto 2018. L’episodio più grave si è registrato a Biakato, nella regione dell’Ituri, dove una base dell’Oms è stata presa d’assalto da uomini armati nella notte fra mercoledì e giovedì. Nel compound risiedevano 180 persone di diverse organizzazioni, tutte specializzate nella risposta al virus. Tre i morti, sei i feriti e diversi veicoli dati alle fiamme. Gli assalitori hanno preso di mira anche il locale sottocommissariato di polizia, saccheggiandolo e permettendo la fuga dei detenuti. All’appello manca uno degli ...

TutteLeNotizie : Ebola, attacchi contro gli operatori sanitari e massacri tra i civili in Congo: ora la… - Noovyis : (Ebola, attacchi contro gli operatori sanitari e massacri tra i civili in Congo: ora la popolazione è in rivolta e… -