Di Maio | Mes? serve negoziato

Mes - Di Maio chiede un rinvio : «L’Italia non lo può firmare al buio» : Di Maio torna a chiedere un ripensamento sulla riforma del Mes, il fondo salva-Stati europeo, in vista del vertice di

Di Maio : Mes? E' meglio non accelerare : 13.19 Il Mes, "come tanti altri trattati, ha bisogno di tanti miglioramenti". Così a Matera il leader M5S Di Maio, secondo cui il nodo va affrontato nel suo complesso. "Il Mes è solo una parte -ha spiegatoc'è l'unione bancaria, c'è l'assicurazione sui depositi. Quando avremo letto tutto potremo verificare se il pacchetto convenga o no all'Italia. Secondo me per l'Italia "è sano non accelerare in maniera incauta ma difendere i propri ...

Mes - Di Maio insiste : «Non possiamo firmare senza un negoziato» : Caso Mes, Luigi Di Maio insiste: «Quel trattato, come tanti altri trattati, ha bisogno di molti miglioramenti. Non possiamo pensare come Italia di firmare al buio un trattato come il Mes, la...

Ue : Franceschini - ‘su Mes dopo parole Di Maio aspettiamo fatti’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Questa mattina Di Maio ha detto che il M5S lavorerà con ‘spirito costruttivo e leale collaborazione con altre forze di maggioranza”. Prendiamo per buone queste parole di Di Maio e da qui a lunedi’ vedremo se alle intenzioni seguiranno i fatti e i comportamenti”. Lo ha detto a Milano il capo delegazione del Pd al governo, il ministro Dario Franceschini.L'articolo Ue: ...

Mes - Di Maio : “Servono miglioramenti. L’Italia non acceleri in maniera incauta” : Il Mes “come tanti altri trattati, ha bisogno di miglioramenti”. Così, da Matera, Luigi Di Maio. “Il Mes – ha aggiunto – è solo una parte: c’è l’Unione bancaria, c’è l’assicurazione sui depositi. Quando avremo letto tutto, potremo verificare se il pacchetto convenga all’Italia oppure no. Secondo me, è sano per l’Italia non accelerare in maniera incauta ma difendere i propri ...

Mes - Calenda contro Di Maio e Salvini : “Scaricabarile indegno. Dove erano quando si è fatto il negoziato?” : “Ma Di Maio dov’era? Stava al governo o no quando si negoziava il Mes? Questo è un modo indegno di fare politica, indegno di un grande paese. Si sollevano dubbi nel momento in cui si negozia e non dopo come stanno facendo Salvini e Di Maio che erano vicepremier quando si è fatto il negoziato”. Lo dice Carlo Calenda sulle tensioni nel governo sul Mes a margine di un’iniziativa a Roma di Azione. L'articolo Mes, Calenda ...

Mes - Luigi Di Maio fa la guerra a Conte e Pd. Retroscena : rinvio del voto o crisi di governo : Il Mes per Luigi Di Maio è diventato una questione di vita o di morte. Motivo? Più per la faccia dei grillini che per l'Italia e gli italiani. Il leader del Movimento 5 Stelle lancia l'assalto al premier Giuseppe Conte e al Pd, favorevoli all'approvazione del Fondo Salva Stati. Dopo mesi di silenzio

Ue : staff Di Maio - ‘al lavoro per apportare modifiche sostanziali al Mes’ : Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “In merito al Mes il capo politico M5S sta lavorando insieme al gruppo parlamentare con l’intento di apportare delle modifiche sostanziali. Il tutto con uno spirito costruttivo e di leale collaborazione con le altre forze di maggioranza”. Lo precisa lo staff di Luigi Di Maio in merito alla questione del Mes, il fondo salva-Stati.L'articolo Ue: staff Di Maio, ‘al lavoro per apportare ...

Di Maio : Mes? Accordo va migliorato : 13.27 "Il tema non è il Mes in sé, ma se sia un salva-Stati o uno stritola-stati", M5S ritiene "che questo Accordo debba essere migliorato",ha detto il ministro degli Esteri e leader 5S, Di Maio. "Ci sono altri strumenti oggetto di riforma,l'assicurazione sui depositi,l'unione bancaria.Faremo presenti le nostre perplessità sull'attuale impianto, senza voler creare difficoltà al governo".Sulla revoca della concessione autostradale ai ...

Mes - Di Maio : “Accordo deve essere migliorato. Faremo presenti perplessità senza creare difficoltà al governo” : “Il tema non è il Mes in sé, ma se sia un salva Stati o uno stritola Stati. Ieri abbiamo avuto una riunione del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle e siamo tutti d’accordo sul fatto che questo accordo deve essere migliorato“. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine della cerimonia di inaugurazione della sede di Napoli di Cassa Depositi e Prestiti. “Abbiamo anche ...

“Mes - Di Maio e Salvini non potevano non sapere” : i ricordi di Tria sulla trattativa con Bruxelles : L'ex ministro dell'Economia, Giovanni Tria, racconta quanto successo a giugno durante il negoziato sul Mes: "Nelle prime ore del mattino mi arrivò la telefonata di Conte che si complimentò per il risultato raggiunto. Immagino che i due vicepresidenti del Consiglio fossero informati del buon risultato”.Continua a leggere

Mes - Giovanni Tria smaschera Conte : "Ho firmato e lui si è congratulato. Credo che Salvini e Di Maio..." : "Il premier si congratulò con me dopo la firma sul Mes". È Giovanni Tria, ex ministro dell'Economia e protagonista della trattativa in Europa sul Fondo Salva Stati, a inguaiare Giuseppe Conte, ma anche i suoi vice di allora (giugno scorso), Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che secondo l'ex ministro e

Lo showdown Conte-Salvini sul Mes aiuta Di Maio a far rientrare il no dei suoi : “Non bisogna irrigidire le posizioni nel governo”. Luigi Di Maio presiede una riunione fiume dei suoi parlamentari. L’argomento è il Mes, il tanto discusso Fondo salva stati attaccato all’arma bianca da Lega e Fratelli d’Italia e difeso a spada tratta dal Pd, Roberto Gualtieri in testa. Il Movimento 5 stelle si ritrova improvvisamente in un imbuto. Matteo Salvini ha sparato a zero contro Giuseppe Conte: ...