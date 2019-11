Non ci si può fidare di Salvini

Razzismo anche in Champions - Lukako Non ne può più : “L’Uefa faccia qualcosa” : Ha sentito qualche ululato, ha sentito i soliti cori razzisti, poi ha preso palla e ha letteralmente sfondato la porta dello Slavia Praga. Lukaku risponde al Razzismo, lo fa in campo zittendo gli ultras avversari, e poi lo fa denunciando ogni volta fino a quando “l’Uefa non deciderà di intervenire”. L’attaccante dell’Inter ieri ha Praga ha risolto così, con il gol del 2-1 che ha mandato la squadra di Antonio Conte a ...

Sconcerti : Se sai pareggiare a Liverpool Non puoi essere a 15 punti dalla prima dopo 13 giornate : Non si può non restare impressionati difronte al pareggio del Napoli ad Anfield, difronte ad una squadra che ha costretto gli uomini di Klopp, i campioni d’Europa e i dominatori indiscussi della Premier, ad un gioco sciatto, scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Ma una partita, anche se può significare la qualificazione agli ottavi di Champions, non cambia lo stato delle cose e non risolve le crisi È una partita che porta molto ...

Le priorità di Von der Leyen - clima sul podio : “Venezia è sott’acqua - Non può essere altrimenti” : "Proteggere il nostro clima è una sfida esistenziale per noi e per tutto il mondo: come può essere altrimenti quando Venezia è sott’acqua?": con queste parole Ursula von der Leyen ha definito le priorità della sua Commissione, su cui oggi si esprimerà il Parlamento europeo. Ma l'emergenza ambientale non è stata l'unico riferimento all'Italia: si è parlato del nostro Paese anche in merito alla nomina di Paolo Gentiloni e alla crisi ...

Atalanta - puoi ancora crederci! Le combinazioni per la qualificazione : Non dipende solo da te : La prima, storica qualificazione in Champions League. La prima, storica partecipazione. E, ieri, la prima, storica vittoria. Momento d’oro quello che l’Atalanta sta attraversando. E, comunque vada a finire, sarà un successo. E’ stato, già, un successo, vedere una favola come quella bergamasca battagliare in campionato contro le più grandi (e sta continuando a farlo) e raggiungere l’ingresso nella competizione ...

Vocaturo : Roma Non può raccogliere così tanta immondizia senza impianti : Roma – AMA ogni giorno raccoglie nelle strade che serve “ossia 3000 km” circa cinquemila tonnellate di rifiuti di cui tremila sono indifferenziati, una quantità enorme che nessuna capitale Europea raccoglie. E’ follia pensare a questi numeri e non avere gli impianti di stoccaggio per chiudere il ciclo dei rifiuti facendo un’economia circolare e abbassando la Tari, non mandando fuori città i rifiuti prodotti a Roma. La realtà cittadina ci ...

Prescrizione - Di Maio : “Non si può rinviare riforma. Com’è oggi permette a molti furbetti di farla franca” : “Non si può rinviare la riforma della Prescrizione“. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo politico M5s, Luigi Di Maio, alla presentazione del libro di Paolo Borrometi ‘Il sogno di Antonio’ commentando la richiesta di rinvio arrivata dagli alleati di governo del Pd. “Quello che stiamo proponendo in maggioranza è una legge che accorci i tempi della giustizia, così che non esista alcun rischio Prescrizione per ...

Adrian - veto di Mediaset ad Adriano Celentano : perché Selvaggia Lucarelli Non può essere ospitata : Mediaset ha bloccato l’ospitata di Selvaggia Lucarelli nella nuova puntata di Adrian. Ne è sicuro Dagospia, secondo cui Adriano Celentano avrebbe voluto la giornalista del Fatto Quotidiano nella prossima puntata dello show. Alberto Dandolo ha scritto infatti che Celentano "voleva fortemente" Selvagg

"Death Stranding è qualcosa che i film Non possono gestire. Solo il videogioco può trasmettere queste sensazioni" : I grandi nomi che lodano il lavoro di Hideo Kojima e quel Death Stranding che inevitabilmente divide almeno in parte critica e pubblico non mancano di certo e tra questi troviamo anche un grandissimo estimatore molto apprezzato in Giappone ma non Solo.IGN ha intervistato l'iconico regista e sceneggiatore Mamoru Oshii, figura estremamente apprezzata nota soprattutto per il ruolo ricoperto in correlazione all'universo di Ghost in the Shell. Si ...

In Fallout 76 Non si può sparare ai "giocatori pacifisti" - ma si possono infliggere danni con le radiazioni : In Fallout 76, gli altri giocatori dovrebbero uccidervi solamente se risponderete al fuoco, ma, a quanto pare, sono stati scoperti nuovi modi per uccidere gli altri, attraverso l'avvelenamento da radiazioni.Ci sono molti modi per morire in Fallout 76, dall'essere fatto saltare in aria dagli Scorchbeasts al glitch nel terreno che vi fa finire a metà strada attraverso la mappa in uno stato catatonico. Ma anche se il gioco consente alle persone di ...

Claudio Caniggia è bigamo? La moglie a “Live non è la D’Urso” : “Non può sposarsi senza aver divorziato da me”. Il figlio : “È uno str***o di m***a” : L’ex calciatore di Roma e Atalanta Claudia Caniggia è bigamo? È quanto emerso dall’ultima puntata di “Live non è la D’Urso“, dove la moglie Mariana Nanis e il figlio Alex l’hanno attaccato duramente dopo aver visto le immagini del suo matrimonio con la giornalista Sofia Bonelli. I due si sono sposati infatti su una spiaggia di Tulum, in Messico, con rito Maya, nonostante Caniggia non abbia ancora ottenuto il ...

Tennis – Henman Non ha dubbi : “Tsitsipas può vincere le Olimpiadi di Tokyo 2020” : Tim Henman ha speso parole importanti in merito al talento di Tsitsipas: secondo l’ex Tennista il talento greco avrebbe buone chance di vincere le Olimpiadi di Tokyo 2020 Le Finals ATP hanno dato un segnale importante al Tennis: il dominio dei Big-3 è stato, per la prima volta, messo a dura prova dalle nuove generazioni. Djokovic, Federer e Nadal sono caduti, uno dopo l’altro, lasciando il palcoscenico finale a Tsitsipas e ...

Civitavecchia Non può smaltire 500 tonnellate al giorno : Roma – La Citta’ Metropolitana di Roma, attraverso un’ordinanza della sindaca, Virginia Raggi, impone alla Mad, proprietaria della discarica di Civitavecchia, di interrare 1000 tonnellate al giorno di scarti dei rifiuti della Capitale ma quel sito non solo non puo’ smaltirne piu’ di 500 ma per farlo deve penalizzare altri operatori che portano li’ altri scarti del processo di trattamento sempre dei rifiuti di ...

Justin Timberlake - una carezza Non fa tradimento (ma può creare il caos) : Justin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielJustin Timberlake e il bacio a Jessica BielUna carezza non fa tradimento. Ripulito da rondini e primavere, il celebre proverbio popolare si può adattare perfettamente alla situazione di ...

Giulia De Lellis : «Non si può piacere a tutti. Ma Non è una tragedia» : Giulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesGiulia De Lellis al Vanity Fair StoriesCon il suo «Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza» ha venduto 120mila copie. Su Instagram ha 4 milioni di follower e ...