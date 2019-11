Lombardia | in Commissione approvato bilancio previsione 2020-2022 2

Lombardia : in Commissione approvato bilancio previsione 2020-2022 (3) : (Adnkronos) - Sono poi definiti gli atti e i passaggi amministrativi e finanziari necessari per l’entrata in vigore del Protocollo d’Intesa con la Provincia autonoma di Bolzano per lo sviluppo turistico dell’area del Passo dello Stelvio, in cui si prefigura la costituzione di una società partecipata

Lombardia : in Commissione approvato bilancio previsione 2020-2022 : Milano, 29 nov. (Adnkronos) - Via libera a maggioranza in Commissione bilancio del consiglio regionale della Lombardia al bilancio di previsione 2020-2022, alla Legge di Stabilità e al Collegato che contiene le norme per gestire la programmazione e la contabilità regionale. I provvedimenti andranno

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (5) : (Adnkronos) - In questo contesto la giunta dovrà anche attivare le interlocuzioni necessarie con le istituzioni del Canton Ticino per individuare i reciproci impegni, anche a livello finanziario, su infrastrutture, mezzi e offerta di servizio sulla linea ferroviaria Como-Lecco. Infine la proposta di

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (4) : (Adnkronos) - Inoltre viene chiesto alla Giunta di continuare l’azione di pressione presso il Governo nazionale e le istituzioni europee affinché venga scongiurato il taglio dei fondi Pac destinati all’Italia, anche valutando un incremento delle quote di cofinanziamento. Infine alcune sollecitazioni

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (3) : (Adnkronos) - Tra gli obiettivi e gli interventi evidenziati come prioritari, quello di proseguire il dialogo con il governo nazionale per il conseguimento di forme e condizioni particolari di autonomia, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più in questo percorso gli enti locali lombardi. Viene

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def (2) : (Adnkronos) - Attenzione particolare viene data alla necessità di valorizzare le potenzialità dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 per rilanciare l’intero territorio lombardo sia sotto il punto di vista turistico che dal punto di vista sociale ed economico. Con l’obiettivo di svilupp

Lombardia : commissione Bilancio approva proposta risoluzione a Def : Mialno, 21 nov. (Adnkronos) - “Incentivare e accelerare i processi di semplificazione normativa e amministrativa e di trasformazione digitale dovrà essere nei prossimi mesi la priorità di Regione Lombardia, come riconosce la proposta di risoluzione al documento di economia e finanza regionale che ab

Lombardia : consiglio approva mozione a sostegno Segre - no a commissione : Milano, 5 nov. (Adnkronos) – Il consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione urgente a favore e sostegno della senatrice Liliana Segre, vittima di una campagna di odio e insulti sui social network. Ma ha respinto con 42 voti contrari e 30 a favore un emendamento presentato dal Pd per una ‘commissione’ sul tema. L’emendamento impegnava il consiglio regionale a istituire un gruppo di lavoro ...

Lombardia : commissione Sanità Consiglio Regione visita comunità Promozione umana (2) : (Adnkronos) - Di emergenza e di precocità nell’uso di droghe pesanti ha parlato Simone Feder, coordinatore dell’area giovani e dipendenza della Casa del giovane di Pavia. “Occorre superare il modello di comunità solo terapeutica, divisa tra educativa e psichiatrica – ha detto – per aggredire il prob