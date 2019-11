The Flash 6 cambia il destino di Barry in vista del maxi crossover? Bloodwork potrebbe

In The Flash 6 la gravidanza di Danielle Panabaker cambierà il finale? La storia di Nash Wells protagonista dopo il crossover : Siamo tutti felici per la gravidanza di Danielle Panabaker ma la domanda resta: come influirà su The Flash 6? La serie si avvia verso la pausa di metà stagione e il maxi crossover con Arrow, Supergirl e Batwoman, ma cosa succederà dopo? Fino a questo momento i fan hanno festeggiato affollando i social tra like e complimenti per la gravidanza della loro beniamina ma presto tutti si chiederanno come è possibile che l'attrice riesca a chiudere ...

Danny Trejo torna in The Flash 6 dopo le sconvolgenti rivelazioni di Halloween (video) : Il quinto episodio di The Flash 6 non solo regalerà al pubblico un passo in avanti verso il maxi crossover in onda tra dicembre e gennaio, ma anche il ritorno di Danny Trejo. L'ex "suocero" ingombrante di Cisco torna a fare capolino nella serie in un episodio in cui, da quanto si evince dal promo, sarà difficile capire dove finisce la realtà e inizia la finzione. Una serie di frame in bianco e in nero ci regalano un Cisco in piena crisi per ...

In The Flash 6 la morte di Barry si avvicina : chi prenderà il suo posto? (Video) : In The Flash 6 la morte di Barry si avvicina. Non sappiamo ancora se sarà davvero il velocista scarlatto a morire, anche se tutto lascia credere di no, ma quello che è certo è che la crisi è vicina e lui, con il suo viaggio nel tempo, adesso sa bene che il suo destino è segnato. Molto spesso è stato così nella serie ma lui e la squadra sono riusciti a cambiare le cose. Questa volta, però, una differenza c'è è sta proprio nel terzo episodio ...

In The Flash 6 Barry si prepara alla crisi e svela i dettagli sull’Arrowverse : Finalmente la coppia di eroi si è ricomposta e negli Usa, qualche ora fa, al martedì sera, sono andati in scena in coppia proprio Barry e Oliver, Arrow 8 e The Flash 6. Mentre nel primo caso Oliver ha avuto già a che fare con i primi effetti della crisi e con la sua distruzione, nel secondo proprio Barry inizia a prepararsi per la crisi districandosi tra i casi del giorno e la sua morte che si avvicina a grandi falcate. Un giorno di ...

Ascolti tv USA martedì 8 ottobre - ritorno stabile per The Flash - cala NCIS senza Ziva : Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – calano NCIS e FBI, bene il ritorno di The Flash Ascolti tv USA martedì 8 ottobre – Leggero calo per This is Us a 7,2 milioni e 1.6 di rating che perde lo 0.1 settimana dopo settimana ed è costretta anche a cedere la palma di serie tv più vista live della tv americana scalzata da 911 che lunedì ha raggiunto 1.7 di rating con 7,3 milioni. Restando in casa NBC alle 20 The Voice conquista 1.5 con 8,4 ...

The Flash 6 parte con il botto tra buchi neri e lacrime : chi è Chester P. Runk? : Il momento che tutti stavamo aspettando è arrivato e finalmente anche The Flash 6 ha fatto il suo debutto qualche ora fa negli Usa ripartendo dal momento in cui Nora è morta, almeno in senso pratico, e i suoi genitori non sono nemmeno riusciti ad ascoltare le loro ultime parole lasciate in un video andato subito distrutto. Cosa avrà voluto dire Nora ai genitori? Questa potrebbe essere una delle chiavi della nuova stagione che, subito dopo, ci ...