Renzi | La villa? Finirò di pagare il mutuo con soldi querele

Fondazione Open : Riva si scusa con Renzi - ‘inesattezza su sua villa’ : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Egregio senatore Matteo Renzi questa mattina durante la trasmissione ‘Studio 24’ in onda su Rainews 24, in un momento concitato del dibattito, sono incorso in una inesattezza nei suoi confronti”. Lo scrive su Facebook il giornalista Gigi Riva de L’Espresso nei cui confronti Matteo Renzi aveva annunciato querela. “Ho detto, riferendomi a notizie apparse sulla stampa, che la ...

Renzi su fondazione Open : "La mia villa? Finirò di pagare il mutuo con i soldi di denunce e querele" : Matteo Renzi attacca per difendersi da quanto si sta dicendo su di lui in questi ultimi giorni a causa dell'inchiesta in corso sulla fondazione Open. Oggi ha cominciato la giornata con un lungo post sui social network in cui da una parte lascia intendere di sentirsi perseguitato dalla magistratura e dall'altra ribadisce che no, non sta dicendo che ci sia un complotto contro di lui e che crede nella giustizia.Renzi infatti ha ...

Open - Matteo Renzi accerchiato : indagano anche sul mutuo per la villa - un clamoroso sospetto su quei soldi : «Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura?». Il day after la riesplosione del caso Open per Matteo Renzi si è aperto con un interrogativo che solo sulla carta è di pura filosofia politica. In realtà per l' ex premier e leader di Italia Viva su ciò «si gioca una sfida deci

“Governo Renzi lo nomina in Cassa depositi e prestiti - lui presta a Matteo Renzi 700mila euro usati per comprare la villa a Firenze” : Un imprenditore nominato dal governo Renzi in Cassa depositi e prestiti e tra i finanziatori della fondazione Open, secondo quanto rivelato da l’Espresso, ha prestato 700mila euro al senatore Matteo Renzi tramite la madre per comprare la sua villa sulle colline toscane. L’acquisto per un totale di 1,5 milioni di euro risale a luglio dell’anno scorso. La casa è intestata a metà a Matteo e alla moglie Agnese. E, scrive il ...

La villa di Matteo Renzi comprata col 'prestito' da 700 mila euro del finanziatore di Open : Un prestito ricevuto dalla madre di un imprenditore che ha finanziato la fondazione Open, nominato in una società pubblica durante il governo di cui Matteo Renzi era premier. Denaro utilizzato per comprare la villa immersa tra le colline fiorentine. È l’intrigo che avvolge la casa di Matteo Renzi, acquistata un anno fa, nella prime settimane del neonato governo Conte 1, grazie ai soldi prestati da un imprenditore amico, ...