MotoGp – Jarvis risponde ai piloti Yamaha | “loro vogliono sempre di più | ma…”

MotoGp - le rivelazioni di Jarvis : “Ducati e Suzuki hanno contattato i nostri piloti. Valentino Rossi? E’ un po’ frustrato…” : Il managing director della Yamaha ha parlato in vista delle prossime stagioni, soffermandosi sul futuro dei propri piloti Il 2020 è già iniziato, così come anche il 2021. La MotoGp guarda al futuro, considerando che adesso manca solo il Gran Premio di Valencia per far calare il sipario sulla stagione attuale. AFP/LaPresse La vittoria di Viñales in Malesia ha restituito il sorriso alla Yamaha, riuscita ad ottenere sempre con lo spagnolo il ...

MotoGp – Tripletta Yamaha in qualifica a Sepang - Jarvis soddisfatto : “Petronas nostra nemica? Lottiamo insieme” : Lin Jarvis sorridente e soddisfatto dopo la Tripletta Yamaha nelle qualifiche del Gp della Malesia Una fantastica Tripletta ha regalato il sorriso alla Yamaha oggi nelle qualifiche del Gp della Malesia. A festeggiare è in particolar modo il Team Petronas, che ringrazia Quartararo per una strepitosa pole position, nel Gp di casa della squadra. Il francese si è lasciato alle spalle Vinales e Morbidelli, mentre Valentino Rossi ha chiuso al ...

MotoGp – La Yamaha guarda già al 2021 - Jarvis tiene tutti sulle spine : “ecco chi rischia tra Viñales e Valentino Rossi” : Il managing director della Yamaha ha fatto il punto sui propri piloti, soffermandosi su quella che dovrebbe essere la line-up del 2021 Il presente non sorride alla Yamaha, pronta a tutto per tornare a vincere dopo anni di digiuno. Valentino Rossi e Maverick Viñales continuano ad arrancare, pagando la differenza di motore con Honda e Ducati, superiori in termini di potenza e accelerazione. AFP/LaPresse Lin Jarvis si è messo già ...