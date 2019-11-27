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Traffico Roma del 27-11-2019 ore 13 | 30

Traffico Roma del 27-11-2019 ore 13 | 30 CHIUSA  PER URGENTI LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA POLA  E PIAZZALE DI PORTA PIA DIREZIONE CENTRO. PER LO ...

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Traffico Roma del 27-11-2019 ore 13:30 (Di mercoledì 27 novembre 2019) CHIUSA  PER URGENTI LAVORI VIA NOMENTANA TRA VIA POLA  E PIAZZALE DI PORTA PIA DIREZIONE CENTRO. PER LO STESSO MOTIVO  CHIUSA VIA PIETRO ROVETTI TRA VIA ORESTE SALOMONE E VIA GIUSEPPE CEI. Traffico RALLENTATO  PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA NOMENTANA ALL’INCROCIO CON VIALE XXI APRILE.  UN ALTRO INCIDENTE IN VIA CASILINA IN PROSSIMITA’ DI VIA TOR VERGATA RALLENTAMENTI IN USCITA DA Roma. Traffico INTENSO SULLA VIA SALARIA  SI RALLENTA DALL’AEROPORTO DELL’URBE A VIA DI PRATI FISCALI DIREZIONE CENTRO,  RALLENTAMENTI ANCHE SULLA TANGENZIALE EST DA VIA TIBURTINA ALLO SVINCOLO CON LA A24 DIREZIONE SAN GIOVANNI, MOLTO TRAFFCIO ANCHE SU VIALE DELO SCALO DI SAN LORENZO DIREZIONE TANGENZIALE EST.. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma L'articolo Traffico Roma del 27-11-2019 ore 13:30 proviene da ...
Fonte : romadailynews

twitterLuceverdeRoma : ??#roma #incidente - Via Nomentana traffico rallentato altezza Viale Gorizia #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-11-2019 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRadio : [AGG] TRATTO RIAPERTO - #incidente RISOLTO - Traffico scorrevole tra tra Fossignano/Valle Lata e Ardeatina> Roma… -

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