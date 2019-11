Latte dall’estero | Report svela la ‘lista segreta’ | quali marchi italiani lo importano

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Nella puntata didello scorso 25 novembre si è parlato di una tematica molto delicata. Nell’inchiesta denominata ‘Versato’ si è cercato di far luce sulle etichette dei formaggi che normalmente indicano sempre l’origine del. Nonostante ci sia scritto che ilprovenga dall’Italia, si è voluta fare chiarezza su quanti prodotti realmente utilizzino la nostra materia prima. Al termine di una lunga e dura battaglia giudiziaria,ha avuto in esclusiva una lista di prodotti che è stata consegnata anche a Coldiretti, ma che fa riferimento all’anno 2017 e a soli tre mesi, da marzo a giugno. Il presidente dell’associazione, Ettore Prandini, si è soffermato sul segreto della lista.“Tu puoi utilizzareproveniente dalla Romania, però devi scrivere che èrumeno. Questo noi vogliamo. Il massimo della trasparenza”. E la giornalista gli ha chiesto chi ...

