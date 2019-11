Enorme e impossibile | il buco nero che non dovrebbe esistere

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Quanto sono grandi i buchi neri prodotti dal collasso di stelle massicce? Gli astronomi stimano che nella nostra galassia, la Via Lattea, ci siano circa 100 milioni di buchi neri, e che nella maggior parte dei casi si tratti di buchi neri piuttosto leggeri: non più di 15 volte la massa del Sole. Ora, però, un team internazionale di scienziati guidato da Jifeng Liu, astrofisico all’Osservatorio Astronomico Nazionale di Pechino dell’Accademia Cinese delle Scienze, e del quale fa parte anche Mario Lattanzi dell’INAF di Torino, ha individuato unstellare con una massa spaventosa: circa 70 volte quella del Sole. «Non so se sia il più grande mai trovato, ma la cosa straordinaria è che, stando alle teorie attuali dell’evoluzione stellare, buchi neri stellari così massicci nonro nemmeno, perlomeno non nella nostra galassia», dice Lattanzi da Shanghai, dove si trova ...

