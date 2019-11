Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il Consiglio Superiore della Magistratura si schiera in difesa deicontro le affermazioni di Luigi Di, Matteoe Matteo‘colpevoli’ di aver attaccato i magistrati in seguito ad alcune sentenze. La Prima Commissione del Csm ha approvato a maggioranza ladi pratica a tutela dei, con quattro componenti togati che hanno votato a favore, a differenza dei consiglieri laici Emanuele Basile (Lega) e Filippo Donati (M5s). Per quanto riguarda l’attuale ministro degli Esteri, il caso preso in esame è quello riguardante le dichiarazioni sulla sentenza del giudice di Avellino sul bus carico di pellegrini che finì in una scarpata causando 40 morti. Dopo l’assoluzione dell’allora amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, il capo politico dei Cinquestelle aveva dichiarato: “Il grido di dolore delle famiglie ...

Dionigi64 : RT @fattoquotidiano: Csm difende i giudici dagli attacchi di Di Maio, Renzi e Salvini: approvata una proposta di pratica a tutela dei magis… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Csm difende i giudici dagli attacchi di Di Maio, Renzi e Salvini: approvata una proposta di pratica a tutela dei magis… - fattoquotidiano : Csm difende i giudici dagli attacchi di Di Maio, Renzi e Salvini: approvata una proposta di pratica a tutela dei ma… -