Catania | discute coi genitori e si lancia dal balcone | muore 13enne

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Federico Garau Il dramma nella periferia di, dove un adolescente ha deciso di togliersi la vita,ndosi nel vuoto. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il ragazzino aveva appena discusso con i familiari a causa del proprio rendimento scolastico Terribile tragedia a, dove un ragazzino di soli 13 anni si è tolto la vitandosi nel vuoto daldi casa. Dopo un volo di diversi metri dal quinto piano del palazzo dove risiedeva insieme alla propria famiglia, il minorenne non ha avuto scampo. Inutile, infatti, l'intervento dei soccorsi, tempestivamente arrivati sul posto. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, il dramma si è svolto durante il pomeriggio di ieri, martedì 26 novembre, in un'abitazione di via Giuseppe Missori, nei pressi di piazza Palestro. Uscito in terrazza, il giovane ha deciso di compiere il gesto estremo senza che ...

