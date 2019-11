Vicenza | multa al venditore abusivo | i commercianti fanno una colletta | “È un bravo uomo”

Vicenza - rissa fra mamme allo spettacolo di Frozen : 700 euro di multa e altri 2500 di risarcimento per una 43enne : Avevano accompagnato i loro figli a vedere uno spettacolo di Frozen nel centro commerciale Le Piramidi di Torri Qartesolo, in provincia di Vicenza, ma quello che doveva essere un pomeriggio di allegria si era trasformato in una rissa finita poi davanti al giudice di pace, che ora ha condannato l’autrice della rissa, una donna di 43 anni, a pagare una multa di 700 euro e a risarcire la “rivale” di 2500 euro per le ferite ...