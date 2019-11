Venezia | Zaia | “Mose dovrebbe essere completato entro il 2021”

**Venezia : Zaia - 'chiesta legge speciale e 1 - 5 mld in 10 anni'** : Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Al comitatone su Venezia "si è parlato di legge speciale, si è parlato di risorse e riparti. La regione del Veneto ha chiesto, per i prossimi 10 anni, per tutte le opere di competenza in laguna del bacino basculante, risorse per 150 milioni l'anno per 10 anni, che sono un

Venezia : Zaia - 'non si è parlato di grandi navi' : Roma, 26 nov. (Adnkronos) - "No, non si è parlato" del tema delle grandi navi a Venezia. Lo dice il governatore Luca Zaia, lasciando la riunione del 'comitatone' sulla laguna a Palazzo Chigi.

Maltempo Venezia - Zaia : “Interverremo con la stessa tempestività della tempesta Vaia” : l presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, al termine di una ricognizione aerea sulle zone del Veneto colpite violentemente dal Maltempo degli ultimi giorni, ha assicurato che si interverrà “con la stessa tempestività con cui abbiamo fronteggiato l’emergenza Vaia”, la tempesta di vento che devastò a fine ottobre 2018 le montagne della regione. “Una delle situazioni più critiche – ha proseguito Zaia riferendo ...

Maltempo Venezia - Zaia : “Tutto il Veneto è martoriato” : “L’aiuto a Venezia deve essere dato, ma ricordiamoci che c’è tutta una regione che è martoriata, è in ginocchio”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Zaia. Parlando con i giornalisti, Zaia ha fatto in particolare riferimento “alle località del litorale Veneziano, al Polesine, al Trevigiano. Pensate a Chioggia, Caorle e Jesolo. Ma anche alla montagna dove ci sono problemi di viabilità e di isolamento di ...

Acqua alta a Venezia - M5S attacca Zaia : 'Lui a festeggiare a Bologna - schifo assoluto' : Quello tra il Movimento Cinque Stelle e la Lega Nord è un duello, ormai, senza esclusione di colpi. Dopo i quattordici mesi passati al governo, sul piano politico i due schieramenti non se le mandano certo a dire. Ogni qualvolta c'è un passo falso o presunto tale da segnalare dell'altro non si perde occasione per farlo. Accade perciò che il partito grillino, attraverso la propria pagina Facebook, si trovi a segnare ai suoi follower il fatto che, ...

Venezia : M5S attacca Zaia per frase a Bologna - 'sarei venuto anche a nuoto' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e con

Venezia : M5S attacca Zaia per frase a Bologna - 'sarei venuto anche a nuoto' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Il M5S all'attacco del governatore veneto Luca Zaia, in un post sul profilo Facebook ufficiale del Movimento. Nel video c'è una frase pronunciata ieri a Bologna da Zaia -dove è giunto per l'apertura della campagna elettorale di Lucia Borgonzoni per l'Emilia Romagna- e con

Acqua Alta Venezia - Zaia : “Decine di centinaia di milioni di euro di danni - c’è anche il problema della salsedine” : “La cripta della Basilica è devastata e le tombe dei Patriarchi sono sott’Acqua. Sul fronte dei danni la stima certa la faremo a bocce ferme ma qui ci sono decine di centinaia di milioni di euro. Qui non la si risolve con 50 o 100 milioni di euro“: lo ha affermato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una visita in piazza San Marco, in piena emergenza per l’Acqua Alta a Venezia. “C’è anche un altro ...

Venezia - governatore Zaia : "Danni per centinaia di milioni di euro" : “Guardare Venezia così è inquietante, drammatico. È come vedere una persona di famiglia che sta male”. A parlare è il governatore Luca Zaia. Arrivato a Piazza San Marco (chiusa per decisione del sindaco Luigi Brugnaro), il presidente della Regione Veneto quantifica i danni dell’acqua alta nella città lagunare. “Posso dire per l’esperienza commissariale che ho con due eventi calamitosi, l’alluvione del 2010 e la tempesta di Vaia l’anno scorso, ...

Venezia : Salvini - ‘con Zaia per incontrare cittadini e commercianti’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Ora a Venezia con Luca Zaia per incontrare cittadini e commercianti, in contatto e al lavoro anche per tutte le altre città italiane colpite dal maltempo”. Lo scrive su Facebook, dove posta una foto che lo ritrae con il governatore, il leader della Lega Matteo Salvini.L'articolo Venezia: Salvini, ‘con Zaia per incontrare cittadini e commercianti’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Venezia : Salvini - 'con Zaia per incontrare cittadini e commercianti' : Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Ora a Venezia con Luca Zaia per incontrare cittadini e commercianti, in contatto e al lavoro anche per tutte le altre città italiane colpite dal maltempo". Lo scrive su Facebook, dove posta una foto che lo ritrae con il governatore, il leader della Lega Matteo Salvini.

Venezia : Salvini - ‘con Zaia per incontrare cittadini e commercianti’ : Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “Ora a Venezia con Luca Zaia per incontrare cittadini e commercianti, in contatto e al lavoro anche per tutte le altre città italiane colpite dal maltempo”. Lo scrive su Facebook, dove posta una foto che lo ritrae con il governatore, il leader della Lega Matteo Salvini. L'articolo Venezia: Salvini, ‘con Zaia per incontrare cittadini e commercianti’ sembra essere il primo su Meteo Web.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 Novembre : Venezia - gli scaricabarile. Facce da Mose. B. - Brunetta - Zaia - Brugnaro e persino Galan invocano l’eterna incompiuta da 7mld : Ipocrisie – Quelli che tagliavano il nastro Le Facce da Mose sul luogo del disastro: “E lo Stato che fa?” Berlusconi, Brunetta, Zaia e persino Galan invocano l’opera e cercano altrove i colpevoli, dopo anni di disastri al governo di Tommaso Rodano La Salvinistra di Marco Travaglio L’ultima scemenza della sinistra salviniana da talk show, detta anche Salvinistra, è che “Salvini ha una narrazione, mentre il governo giallo-rosa non ce ...

Venezia - Alessandra Moretti attacca Luca Zaia : "Mose cattedrale di ruggine - ecco il buongoverno della destra" : Alessandra Moretti si scatena contro il centrodestra per il disastro di Venezia. "In questa foto ci sono Galan e Zaia che esultano per il lancio del Mose", scrive in un post pubblicato con tanto di foto sul suo profilo Twitter, "il progetto nasce col governo Berlusconi nel 2003. Sono passati 16 anni