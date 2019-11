Recensione ECOVACS DEEBOT OZMO920 | pulire e lavare casa con un comando vocale!

Fonte : chimerarevo

(Di martedì 26 novembre 2019) Vi avevamo già parlato del605 in precedenza e, riassumendo, ne eravamo rimasti abbastanza colpiti in merito al suo rapporto funzionalità/prezzo molto vantaggioso. Per i più esigenti peròsoddisferà ogni vostro leggi di più...

Nerdmovieprod : Ecovacs Osmo 920 – L’aspirapolvere che lava – RECENSIONE #aspirapolvere #ecovacs #Osmo920 - lucadelre : RT @macitynet: Recensione Ecovacs Deebot Ozmo 920: il robot che mappa, aspira e lava il pavimento -