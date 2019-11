Uccisa dal compagno a Partinico | “Ana Maria fuggiva dall’assassino coperta di sangue”

Rosanna - Uccisa dal maltempo e dal fiume in piena per andare ad assistere gli anziani : "La sua abnegazione per il lavoro era massima, veniva sempre al lavoro anche con la neve" così il direttore della casa di riposo di Sezzadio, nell'Alessandrino, ha voluto ricordare Rosanna Parodi, la donna di 52 anni vittima del maltempo che domenica si è scatenato sul Piemonte. La donna è stata strascinata via dal fiume in piena: voleva proseguire a piedi e raggiunge la struttura dove ad attenderla c'erano gli anziani.Continua a leggere

30enne Uccisa dall’amante. Accoltellata e presa a bastonate - Ana era incinta : Femminicidio in provincia di Palermo alla vigilia della giornata mondiale sulla violenza sulle donne. Ana Maria Lacramioara Di Piazza, 30 anni, è stata uccisa a coltellate. I carabinieri hanno fermato l’assassino: Antonino Borgia, 51 anni, un imprenditore di Partinico con il quale la vittima aveva una relazione. L’imprenditore avrebbe ucciso l’amante, che minacciava di rivelare tutto alla moglie dell’imprenditore, dopo una richiesta di ...

Annunziata Pesce/ Tradì marito con carabiniere : Uccisa dal cugino - Disonora il padre - : Annunziata Pesce, uccisa dal cugino davanti al fratello maggiore secondo il codice delle 'ndrine per la sua storia con un carabiniere, Disonora il padre,.

Nonna Uccisa dal nipote a Ferrara - l’anno scorso aveva ricattato l’anziana per soldi : Il 22enne, arrestato per omicidio aggravato, era stato condannato a tre anni per estorsione ai parenti. Fin dal molto giovane aveva avuto problemi di tossicodipendenza ed ora viveva con la Nonna. All'interrogatorio in caserma, visto il suo stato di choc, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Continua a leggere

Giordana Di Stefano Uccisa con 48 coltellate dall’ex : Cassazione conferma pena a 30 anni : La Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna a trenta anni di carcere nei confronti di Luca Priolo, l’uomo che il 6 ottobre 2015 ha ucciso a Nicolosi (Catania) la sua ex fidanzata Giordana Di Stefano, di 20 anni, dalla quale aveva avuto anche una bambina. La giovane donna fu massacrata con oltre 40 coltellate.Continua a leggere

