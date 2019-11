Trigliceridi alti e colesterolo alto | come abbassare i valori con l’alimentazione? Un

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Gli Omega 3 (o vitamina F) sono dei validi alleati contro l’aterosclerosi, in quanto ostacolano il deposito dinelle arterie, favoriscono la riduzione del peso corporeo e l’integrità di capelli e pelle. La vitamina F, o Omega 3, è composta da una miscela di due acidi grassi essenziali (AGE), l’acido linoleico e l’acido alfa-linoleico, ai quali si aggiunge l’acido arachidonico: non viene prodotta dal nostro organismo – si spiega in un approfondimento dell’Humanitas Research Hospital (ospedale ad alta specializzazione, centro di Ricerca e sede di insegnamento universitario) – ma è una vitamina liposolubile, che viene accumulata e non deve quindi essere assunta di continuo con l’alimentazione. Il corpo la rilascia a piccole dosi quando è necessario. La vitamina F, o Omega 3, è presente soprattutto negli oli vegetali – di girasole, di mais, ...

