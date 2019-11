Pomeriggio 5 | studio contro Moreno sul caso Paola Caruso | “Vieni qua”

Pomeriggio 5 - caos in studio. Barbara d’Urso : “Non fate i bulletti!” : Barbara d’Urso placa la lite tra Kikò Nalli e Alan Fiordelmondo a Pomeriggio Cinque Pomeriggio 5 è stato lo scenario dell’acceso scontro Kikò Nalli e il paparazzo Alan Fiordelmondo. I due, che non se le sono mandati a dire, hanno pesantemente discusso a causa del presunto tradimento di Ambra Lombardo. L’ex marito di Tina Cipollari crede nella buona fede della sua compagna, mentre l’ospite di Barbara d’Urso è ...

Pomeriggio 5 - Barbara d’Urso interrompe il talk : caos in studio! : Barbara d’Urso imbarazzata a Pomeriggio Cinque: cosa è successo al talk Barbara d’Urso ha dedicato l’ultimo talk di Pomeriggio 5 di questa settimana agli amici a quattro zampe. In studio però non tutto è andato come previsto, tanto da mettere letteralmente in imbarazzo la conduttrice che è stata costretta a dover interrompere i suoi ospiti e a mandare in onda un servizio per permettere che lo studio di Cologno potesse ...

Pomeriggio 5 - Lory Del Santo e una nuova figlia a 61 anni dopo i drammi : sconcerto in studio dalla D'Urso : Ospite nel salotto di Pomeriggio 5, nella puntata andata in onda su Canale5 il 15 ottobre, una solare Lory Del Santo ha dichiarato di voler prendere in affido una bimba con il suo attuale compagno Marco Cucolo. "Io ho amato molto nella vita, ma ho ancora tanto amore da dare. Mi sento particolarmente

“Ti caccio dallo studio”. Pomeriggio 5. Barbara D’Urso perde le staffe con l’ospite : I salotti di Barbara D’Urso sono sempre a rischio lite. Lo sa benissimo la padrona di casa, che solo qualche giorno fa al ”Live – Non è la D’Urso” ha dovuto fare i conti con un arrabbiatissimo Marco Columbro. Il tema era di quelli che appassionano il pubblico: vip caduti in miseria o comunque alle prese con problemi economici perché sfrattati, indebitati, oppure a causa di pensioni troppo basse. L’ex presentatore toscano e star di numerose ...

Barbara d’Urso furiosa a Pomeriggio 5 : “Ti caccio dallo studio!” : Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso si arrabbia con Carlo Mondonico Barbara d’Urso deve sempre tenere a bada i suoi fedeli opinionisti, che durante i talk dedicati alla cronaca rosa spesso si fanno prendere un po’ troppo dall’argomento o sono protagonisti di evitabili scivoloni. Durante la diretta di oggi, la conduttrice di Pomeriggio 5 si è arrabbiata con Carlo Mondonico. Cosa ha fatto l’opinionista? Barbara ha ...

Lite in studio a Pomeriggio 5 tra Roger Garth e Rodrigo Alves. Il modello : Non esisti più : A Pomeriggio 5 si parlava di "chirurgia estetica", un argomento generalmente divisivo. Infatti si sono scaldati gli animi. La chirurgia estetica fa sempre discutere, è un argomento che generalmente divide le platee: c’è chi è totalmente contrario, chi ricorre al ritocchino per cancellare gli anni che passano o chi sceglie di sottoporsi a interventi invasivi nella speranza di sentirsi più bello/a. Per qualunque ragione si ricorra alla chirurgia, ...

Pomeriggio 5 : Cecchi Paone Abbandona lo Studio - Barbara D’Urso Furiosa! : Scintille in diretta a Pomeriggio 5. Nel programma di Barbara D’Urso erano presenti alcuni ospiti per parlare della dieta vegana ma la situazione degenera e, dopo un’acceso scontro, Alessandro Cecchi Paone Abbandona lo Studio, al suo rientro inoltre non riesce a calmarsi e la conduttrice chiede le sue scuse. Ecco cosa è successo. Durante la puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda, in diretta, una durissima lite tra il conduttore e ...

