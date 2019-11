Gli 80 anni di Tina Turner tra successi | cadute e rinascite

Gianfranco Zigoni - da Oderzo alla A e ritorno : il ribelle furioso con Gli arbitri che andò in panchina in pelliccia. Istantanee da Anni ’70 : Gianfranco Cesare Battista. Eccessivo già il giorno del battesimo, tre nomi quasi quattro perché il primo è un composto, diventa un simbolo degli Anni Settanta pallonari con il cognome Zigoni o il suo diminutivo Zigo. Sette stagioni alla Juventus, lo mettiamo nel capitolo dei campionissimi veneti con Baggio e Del Piero o in quello dei ribelli? “Di campionissimi ce n’è stato solo uno e scollinava il Pordoi in bicicletta, dunque preferisco essere ...

Tony Braxton torna sul palco deGli AMA dopo 25 anni - : Sofia Lombardi Tont Braxton ha illuminato la serata degli American Music Awards 2019 riproponendo l'iconica canzone "Un-Break My Heart", che l'ha resa celebre in tutto il mondo Tony Braxton ritorna sul palco degli AMA a distanza di venticinque anni, riproponendo la sua canzone più famosa: l'iconica "Un-Break My Heart", che le valse svariati premi e riconoscimenti, lanciandola nel firmamento della musica. L'artista del R&B, ...

Cina - abbandona il fiGlio di 3 anni in un borsone : “Non posso permettermelo” : L'uomo, 53 anni, è stato sorpreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona mentre abbandonare una borsa da viaggio a Laixi, in Cina. All'interno c'era il figlioletto. Il piccolo è uscito dalla valigia solo 4 ore dopo in lacrime. Ora è in un orfanotrofio. Il padre è stato fermato dalla polizia: "La madre se n'è andata e io non ho un lavoro"Continua a leggere

Star Wars - un video celebra Gli oltre 40 anni della saga : https://www.youtube.com/watch?v=mml9IGoDia8 Quando il primo film di Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, uscì nelle sale nel maggio 1977, in pochi si potevano aspettare il successo fenomenale che ne seguì. Il prossimo 18 dicembre, però, questa saga giungerà al culmine con l’ultimo capitolo della sua trilogia prequel, e in generale con quella che è considerata l’ultima avventura nel ciclo degli Skywalker: si tratta appunto ...

Selena Gomez aGli AMA 2019 bocciata per la performance scarsa - la prima in due anni (video) : Non saliva su un palcoscenico per una performance canora da oltre due anni, ma Selena Gomez agli AMA 2019 è stata scelta come artista d'apertura della cerimonia di premiazione. Dunque, ha avuto tutti gli occhi puntati addosso sin da primo minuto della serata. E non è andata benissimo. Tornata in scena per promuovere una nuova fase della sua carriera musicale, con un album in uscita il 10 gennaio e due singoli già pubblicati, la Gomez si è ...

Maurizio Battista - la fiGlia di 3 anni in ospedale : “Anna è forte” : Anna, la figlia di 3 anni di Maurizio Battista, è stata ricoverata in ospedale. Ad annunciarlo il comico che su Facebook ha condiviso un post, mostrando la manina della piccola con una flebo. Un momento difficile per l’attore romano che ha ricevuto grande affetto e supporto dai fan, preoccupati per la salute della piccola. Tre anni, un sorriso dolce e riccioli biondi: Anna è nata dalla relazione fra Maurizio Battista e Alessandra Moretti. ...

Dalle origini all’e-commerce : com’è cambiato il Black Friday neGli anni : Una storia scritta nell’inchiostro: da 95 anni è il sistema più conveniente per portarsi avanti con i regali natalizi

Maltempo - danni aGli acquedotti : due frazioni di Ovada e tre paesi senz’acqua : In emergenza idrica anche Castelletto d’orba, la frazione di Pratalborato a Capriata d’Orba nell’Ovadese e l’abitato di Sant’Agata Fossili. Ma la situazione potrebbe peggiorare nelle prossime ore

Goo Hara - è morta suicida la star della K-Pop music : aveva 28 anni. Un mese fa si era suicidata la sua miGliore amica Sulli : È stata trovata senza vita nella sua casa Goo Hara, star della K-Pop music. La cantante coreana aveva 28 anni e a dare la notizia della sua morte è la polizia di Seoul che ha trovato il suo cadavere: “Abbiamo ricevuto un report alle 18.30 di domenica 24 novembre relativo a un decesso. Stiamo indagando sulle cause“. L’artista era una componente della band Kara ed era una delle migliori amiche di Sulli, un’altra star del ...

Maurizio Battista - la fiGlia di tre anni Anna in ospedale : il commento del comico : Momento delicato nella vita di Maurizio Battista. La figlia minore Anna del comico è stata ricoverata in ospedale. A rendere pubblica la triste notizia è stato lo stesso Maurizio Battista su Facebook, sul cui profilo ha condiviso una foto della mano della piccola con la flebo e un ringraziamento speciale a tutti i medici e gli infermieri che la stanno assistendo: Grazie ai medici del Bambin Gesù di Roma. E sì, le Annarelle sono forti. Anche ...

"A Bibbiano parlavano di cannibali e satanisti per toGliere i bimbi ai genitori" : Costanza Tosi Spuntano i testimoni che raccontano come i "demoni di Bibbiano" li inducevano a fare carte false con le storie di uomini pedofili e cannibali. Una minaccia per i piccoli del paese Liberare i bambini da una setta satanica spietata. Così il capo dei servizi sociali Federica Anghinolfi, il suo collaboratore Francesco Monopoli e il fondatore della Hansel e Gretel, Claudio Foti insieme alla ex moglie Nadia Bolognini ...