Genoa | è rottura con 4 calciatori | cessioni certe nel mercato di gennaio

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 25 novembre 2019) Si avvicina il posticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A, in serata in campo Spal eche si affrontano in una partita fondamentale per la salvezza, si tratta di un vero e proprio scontro per la salvezza. Le due squadre stanno disputando una stagione ben al di sotto delle aspettative, sono pienamente in lotta per l’obiettivo. Nel frattempo sono ore calde per la squadra di Thiago Motta, in particolar modo ècon 4che non sono stati nemmeno convocati per scelta tecnica nella sfida contro la Spal, praticamentelenel mese di: si tratta di Barreca, El Yamiq, Saponara e Sanabria. Si aspetta una scelta forte per la dirigenza, in particolar modo Barreca e Saponara sono arrivati tra mille aspettative ma probabilmente non si sono ambientati al meglio, discorso diverso per El Yamiq che ha dimostrato di non essere ...

FANTASYTEAM4 : Tanti infortuni durante la pausa Nazionali! Partiamo dal più grave che riguarda Kouamè con la Costa d'Avorio, il g… - WilfriedPeguy : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Kouamé, arriva il verdetto degli esami fatti dal Genoa per il crociato! I tempi di recupero definitivi ? https… - infoitsport : Genoa, confermata la rottura del crociato per Kouamé: non ci sarà contro il Toro -