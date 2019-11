GAZZETTA | Allan bastonato | ADL non gli perdona nulla Le cifre

GAZZETTA : De Laurentiis chiede a tutti il 25% dello stipendio ad Allan il 50% : Il momento è arrivato. Il presidente De Laurentiis sta rientrando in Italia, ma, come scrive la Gazzetta dello Sport, prima di imbarcarsi sul volo ha chiamato i suoi legali per autorizzare le richieste di risarcimento da parte dei calciatori del Napoli. Alla fine non sembra che ci saranno tariffe diverse per i senatori, che sarebbero stati individuati come i capi della rivolta, le richieste di risarcimento alla fine saranno uguali quasi per ...

ESCLUSIVA – Schira (GAZZETTA) : ”Tutta la verità su Juve-Allan - piace anche all’Inter” : CALCIOMERCATO NAPOLI: Nicolò Schira in ESCLUSIVA su CMN.IT, ecco la verità sulla voce Juve-Allan CALCIO NAPOLI ULTIMISSIME – Allan e il Napoli, una storia destinata a finire. Almeno per come si sono messe le cose nelle ultime settimane. Il brasiliano infatti è ritenuto uno dei principali promotori della rivolta contro ADL, al cospetto della sua […] Leggi tutto L'articolo ESCLUSIVA – Schira (Gazzetta): ”Tutta la verità su ...

GAZZETTA : ad Allan è passata la voglia : Allan è sempre stato un idolo dei tifosi, uno di quei calciatori che non si è mai risparmiato e anche quando non ha proposto delle prestazioni esaltanti ha sempre cercato di dare tutto. Quando a gennaio il Psg ha provato a portarlo via, il presidente De Laurentiis ha fatto in modo che in centrocampista brasiliano restasse al Napoli. E non è stato facile per Allan, già entusiasmato dall’avventura parigina, rassegnarsi a restare qui e ...

GAZZETTA : ladri in casa di Allan. Indaga la Digos : Sulla Gazzetta.it una notizia inquietante. Questa notte dei ladri sono entrati nella villa di Allan, a Pozzuoli. Il centrocampista del Napoli non si è accorto di nulla. Era in un altro piano dell’abitazione con moglie e figli. Al momento non si conosce l’ammontare del danno. Sul furto sta Indagando la Digos. Può essere un caso, oppure il furto è legato al ruolo di Allan nell’ammutinamento di martedì sera. Il centrocampista è ...

GAZZETTA : duro scontro Allan-Edo De Laurentiis : «i tuoi soldi mettiteli…» : La Gazzetta riporta il retroscena di quanto avvenuto nello spogliatoio del Napoli al termine della partita col Salisburgo. Tutto è cominciato con l’ingresso del figlio del presidente, Edo De Laurentiis, a ricordare i proclami paterni per cui dovevano tornare in ritiro. “Il capitano Lorenzo Insigne ha parlato a nome della squadra, ma mantenendo un contegno: «Dì a tuo padre che noi in ritiro non ci torniamo». E poi i senatori del ...