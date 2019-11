Formula 1 | niente faccia a faccia tra Vettel e Leclerc | chiarimento ‘particolare’ dopo

Fonte : sportfair

(Di lunedì 25 novembre 2019) I due piloti non si sono incontrati a Maranelloi fatti di Interlagos, Mattia Binotto ha quindi organizzato una conference call per chiudere il capitolo Brasile Notizie certe non ce ne sono, ma Sebastiane Charlespare abbiano chiarito quanto accaduto a Interlagos ormai otto giorni fa. L’incidente tra i due piloti della Ferrari ha costretto il Cavallino a chiudere con 0 punti la trasferta sudamericana, mandando su tutte le furie Mattia Binotto e John Elkann. Photo4/LaPresse Una situazione complicata da gestire, che il team principal in rosso ha voluto chiarire una volta per tutteil suo ritorno in Italia. Sfruttando la presenza dia Maranello, l’ingegnere svizzero ha organizzato una conference call con, spingendo i due piloti a chiarirsi e mettere una pietra sopra a quanto successo in Brasile. Obiettivo centrato e testa ...

