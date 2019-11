Crollo imprevedibile La concessionaria | Pronto un nuovo ponte in 3-4

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 25 novembre 2019) “Un evento imprevisto e”. Usa queste parole, in una nota, l’Autostrada dei Fiori (del gruppo Gavio) per spiegare le ragioni deldel viadotto lungo l’autostrada Torino-Savona, avvenuto in seguito a una frana.Per il Cnr lo smottamento poteva anche essere prevedibile, ciò che non poteva essere previsto era il danno che avrebbe causato: “Si è trattata di una frana piccola, di cui abbiamo avuto notizia per via dei danni che ha causato” - ha spiegato Fausto Guzzetti, direttore dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche: “Sembra sia partita da lontano, che si sia incanalata in un torrentello portando via tutto quello che ha trovato lungo la strada per poi andare a finire sul viadotto”,Considerate le piogge era prevedibile. Ma proprio perché ...