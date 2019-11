Anche problemi TIM oggi 25 novembre | non funziona Internet fisso

Riprendono i problemi Vodafone Anche oggi 25 novembre : il quadro aggiornato : Giorni difficili per quanto concerne un tema come quello dei problemi Vodafone, considerando il fatto che oggi 25 novembre continuiamo a riscontrare segnalazioni da parte di utenti che stanno facendo fatica ad utilizzare i servizi solitamente resi disponibili dalla compagnia telefonica. Esattamente come avvenuto nella giornata di ieri, la vicenda pare riguardare sia la telefonia fissa, sia quella mobile, almeno stando alle lamentele raccolte ...

Per DxOMark il OnePlus 7 Pro se la cava bene con il playback audio - Anche se ci sono seri problemi con i bassi e non solo : Il nuovo OnePlus 7 Pro riceve un buon punteggio audio a seguito del test di DxOMark L'articolo Per DxOMark il OnePlus 7 Pro se la cava bene con il playback audio, anche se ci sono seri problemi con i bassi e non solo proviene da TuttoAndroid.

Palermo - la piscina comunale aprirà Anche il sabato - Giambrone : 'Risolveremo i problemi' : "Dalla prossima settimana la piscina comunale riaprirà anche il sabato", ad affermarlo il vicesindaco di Palermo, Fabio Giambrone che nella mattina di oggi, 16 novembre, presso la piscina Olimpica comunale di viale del Fante, ha incontrato le società sportive di nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato. Nei giorni scorsi, le stesse, avevano inviato una lettera di protesta firmata all'unisono, affinché la struttura palermitana fosse fruibile anche ...

Ritorna errore 500 con Poste Italiane : problemi PostePay Anche oggi 15 novembre con login : Tornano attuali oggi 15 novembre alcune anomalie con Poste Italiane, soprattutto per quanto concerne la questione dei problemi PostePay riscontrati dagli utenti a partire dalle 10 di questo venerdì. Un po' come avvenuto qualche mese fa, come vi abbiamo riportato prontamente con un articolo specifico, diversi clienti stanno riscontrano il tanto temuto "errore 500". Quello che a conti fatti consente di accedere al sito e di effettuare il login, ...

Purtroppo ci sono brutte notizie se Anche voi avete problemi di ricarica con TIM Facile : Negli ultimi giorni diversi clienti stanno lamentando problemi di traffico dati e di ricarica con la tariffa TIM Facile L'articolo Purtroppo ci sono brutte notizie se anche voi avete problemi di ricarica con TIM Facile proviene da TuttoAndroid.

Sarri : «Il caos del Napoli? I problemi hanno Anche risvolti positivi» : Nella consueta conferenza stampa di presentazione del giorno prima di Juventus-Milan, Maurizio Sarri ha risposto alle domande dei giornalisti anche a proposito della situazione in casa Napoli Inter e Napoli stanno avendo problemi interni, cosa che non succede alla Juve. Cosa ne pensa? Ogni problema può avere risvolti positivi o negativi. A volte una bella discussione o un problema da risolvere cementa i gruppi. Non è detto che ciò che ...

L’Isola di Pietro 3 tra rapimenti e problemi : Anche Leonardo è in pericolo? Anticipazioni 15 novembre : L'Isola di Pietro 3 continua ad irretire il pubblico di Canale5. Gli ascolti rimangono pressoché stabili e Gianni Morandi è pronto a vestire ancora i panni di Pietro per le ultime puntate di questa stagione. Tra Leonardo e Caterina è esplosa la passione e adesso proprio la giovane sembra pronta a lasciare tutto per la mistery new entry di questa stagione a discapito del suo grande amore per Diego. Il giovane l'ha tradita e con la sua confessione ...

L’Ilva è solo uno dei problemi della Puglia : c’è Anche il Pd : Roma. Il caso ex Ilva, con l’addio di Mittal agli stabilimenti di Taranto, arriva a pochi mesi dalle elezioni regionali e va ad aggiungersi ai molti fronti aperti del Pd pugliese, tra i peggiori d’Italia in termini di consenso. Lo si è visto già alle Europee, quando il Pd s’è fermato al 16,6 per cen

Marracash : Ho avuto problemi mentali Anche a causa di una ex : Il 31 ottobre prossimo esce il nuovo album di Marracash, “Persona”, a cui il cantante ha lavorato per tre mesi e che definisce un “disco personale” perché “racconto molto di me stesso nella forma e nel sound”. Attraverso questo nuovo lavoro discografico, Marracash, all’anagrafe Fabio Bartolo Rizzo, è riuscito a togliersi la maschera di personaggio e tornare al suo vero io, senza paura di raccontarsi e in grado di parlare dei problemi mentali, ...

I problemi di navigazione TIM investono Anche l’antivirus Kaspersky - quando si risolveranno : Sembra una telenovela infinita quella dei problemi di navigazione TIM che tengono oramai banco dalla scorsa settimana, come pure raccontato in un nostro ultimo approfondimento. I tentativi di connessione di rete falliscono per molti, come appurato ampiamente, per questioni di DNS che andrebbero settati manualmente con quelli primari e secondari di Google. Un'anomalia vistosa che sta spazientendo molti, anche perché ora si scopre che il ...

Lorena BiAnchetti a Soliti Ignoti : “Piangevo sempre. Avevo problemi a…” : Soliti Ignoti, Lorena Bianchetti da Amadeus: “Da piccola Avevo problemi a fare le foto” E’ stata Lorena Bianchetti l’ospite vip di Amadeus nella puntata di Soliti Ignoti-Il ritorno di stasera, lunedì 14 ottobre 2019. Presentata come ignoto n° 6, la conduttrice di A Sua Immagine ha innanzitutto salutato la sua bambina, per poi confermare l’identità a lei attribuita dalla concorrente, ossia “Faceva ...

MAnchester - fermato ha problemi psichici : 13.37 L'uomo fermato ieri per aver accoltellato e ferito tre persone e seminato il terrore a Manchester, è sottoposto alla legge sulla malattia mentale, cioè è sospettato di problemi psichiatrici. L'uomo, un 40enne -scrive Bbc-, è stato arrestato per aggressione, poi trasformata in "terrorismo". In seguito, dopo che è stato visitato da "medici specialisti",la polizia ha spostato la competenza sul caso al Mental Health Act, la legge che regola ...

Esonero Giampaolo - il parere di Arrigo Sacchi : Anche Ancelotti parla dei problemi del Milan : “Mettere via subito un allenatore e’ come dire: ‘Ci siamo sbagliati'”. Sono le dichiarazioni dell’ex allenatore del Milan, Arrigo Sacchi, che commenta così l’Esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli. “Conosco Giampaolo da tanto tempo, lo volevo prendere quando ero direttore nel Parma e quando ero responsabili delle giovanili della Nazionale gli chiesi di venire ad allenare l’under 21 ...