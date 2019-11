Ultim'ora | impressionante voragine in autostrada in Piemonte

Pareggio all'Ultimo respiro - tra Bologna e Parma è 2-2 : Kulusevski incanta ancora : Pareggio al fotofinish fra Bologna e Parma: il derby emiliano si è concluso con il punteggio di 2 a 2, al termine di un match molto combattuto. Il Parma si è trovato per due volte in vantaggio: nel primo tempo, al 17’, va a segno Kulusevski con un gran tiro da fuori area ma i padroni di casa trovano

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 24 Novembre 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/? Notte nel complesso tranquilla nel sottosuolo italiano, rilevata solo una debole scossa nel palermitano. Al mattino lieve scossa nel norcino.?Altrove nulla da...

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Colombia : attentato contro Polizia - 24 novembre - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, domenica 24 novembre 2019: attacco contro la Polizia in Colombia. Allerta meteo rossa in Liguria, Genova in ginocchio.

Ultimi sondaggi elettorali nazionale - allarme nel Pd - se si andasse ora a votare il centrodestra avrebbe il 50% dei consensi - a trainare la coalizione la Lega : Un ultimo sondaggio redatto tra il 21 e il 22 novembre in collaborazione tra l’agenzia Dire e Istituto Tecnè vede il centrodestra che supera il 50% dei consensi. Un dato che preoccupa non poco i Dem. Secondo il sondaggio il centrodestra eleggerebbe 2/3 del parlamento e potrebbe addirittura cambiare la Costituzione. Un simile scenario ha fatto molto riflette i dirigenti del Pd che hanno deciso che questo governo, pure tra mille litigi, ...

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 23 Novembre 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Notte e prime ore del mattino nettamente tranquille nel sottosuolo italiano: nessuna scossa rilevata. Altrove nulla da segnalare al momento. Di seguito troverete...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Palermo : donna uccisa a coltellate dall'amante : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. A Palermo una donna di 30 anni è stata uccisa dall'amante di anni 51 a coltellate., 23 novembre 2019,

UltimE NOTIZIE/ Oggi - Ultim'ora : indagini su sensori Ponte Morandi - 23 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Partono le indagini sui sensori del Ponte Morandi di Genova crollato nell'estate 2018., 23 novembre 2019,

Ultimi sondaggi politico elettorali Emilia Romagna - si deciderà all’Ultimo voto - centrodestra e centrosinistra sono alla pari - decisi M5S e gli indecisi : Sicuramente la decisione di correre da soli del M5S ha indebolito non poco il centrosinistra in Emilia Romagna. Stefano Bonaccini non era già prima sicuro di una sua riconferma ora rischia di perdere la carica di governatore dell’Emilia solo per pochissimi voti. Al momento il centrosinistra, secondo gli Ultimissimi sondaggi, è in vantaggio di pochissimi voti, solo forse dell’1%. La forbice è la seguente, il centrosinistra è dato tra ...

Pensioni Ultima ora : Ocse chiede modifiche a Quota 100 - “va rivista” : Pensioni ultima ora: Ocse chiede modifiche a Quota 100, “va rivista” Pensioni ultima ora: le valutazioni dell’Ocse sul nostro Paese passano anche dal tema previdenziale. Infatti tra i tanti elementi presi in considerazione nel suo Economic Outlook l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico invita l’Italia a rivedere i parametri che riguardano l’età pensionabile. Pensioni ultima ora, ...

Ponte Morandi - la ministra De Micheli : “Emerse cose inaccettabili negli Ultimi giorni” : “C’è un lavoro tecnico che si sta facendo, che cercheremo anche di accelerare. Poi c’è un fronte invece che riguarda la magistratura, delle indagini, delle responsabilità. Sono emerse nelle ultime ore delle cose che sono per me evidentemente inaccettabili perché il tema della sicurezza per noi è prioritario”. Così la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al Forum Ansa, in riferimento alle ...

Ultime notizie/ Oggi Ultim'ora Siena : Piazza del Campo choc - suicida da Torre Mangia : Ultime notizie, ultim'ora Oggi. Siena, tragedia in Piazza del Campo: ragazza suicida dalla Torre del Mangia , 22 novembre 2019,

Terremoto in tempo reale INGV : scosse di oggi 22 Novembre 2019 (Ultimi terremoti - orario) : Terremoto in tempo reale, INGV/ Moderata scossa nella notte avvertita nel golfo di Salerno. Rilevate lievissime scosse anche nel reggino e nell'anconetano. Altrove nulla da segnalare al...

Oggi l’Ultimo saluto al Direttore del Parco d’Aspromonte : il ricordo del Planetario Pythagoras : Nel giorno dei funerali del Direttore del Parco d’Aspromonte, dottor Sergio Tralongo, morto improvvisamente lo scorso 20 novembre a soli 58 anni, il Planetario Pythagoras di Reggio Calabria lo ricorda con queste parole: “Caro Direttore, lasci un vuoto incolmabile in Graziana, nei tuoi parenti. Certamente ciascuno di noi è colpito in modo differente da un lutto, permetti a noi del Planetario di unirci alla cerchia dei tuoi familiari. Con te ...

UltimE NOTIZIE/ Ultim'ora oggi - Xi "Vogliamo un accordo commerciale con gli Usa" : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora oggi. Xi Jinping ha aggiornato da Pechino la situazione circa la guerra commerciale in corso con gli Usa, 22 novembre 2019,