Napoli | De Laurentiis pronto al chiarimento con la squadra

Napoli. De Laurentiis batti un colpo. Ma che sia quello giusto : Proprio come in un film. Alla vigilia della partita contro il Liverpool, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis torna dagli Stati Uniti e chiarirà la sua strategia per tentare di salvare la stagione azzurra. Il Napoli di Carlo Ancelotti è un disastro in campionato, ma in Champions ha quasi conquistato la qualificazione agli Ottavi. De Laurentiis comprende bene questo dilemma e ne terrà ben conto in queste ore. Ore decisive perchè ...

CorSport : se non si incolleranno i cocci con De Laurentiis - del Napoli non resterà niente : Milan-Napoli è stata una partita tra uomini in crisi di nervi, scrive Antonio Giordano sul Corriere dello Sport. Calciatori che “deambulano alla ricerca di se stessi, di una autorevolezza smarrita, di un’idea – almeno una – che invece soffoca tra paure che si colgono ovunque, in chiunque”. Lo scrive Antonio Giordano sul Corriere Le occasioni nascono da iniziative personali, “tra le espressioni ingiallite di squadre ...

Zazzaroni : De Laurentiis aiuti la squadra. Il Napoli ha dimostrato di non potercela fare senza la società : Insigne e compagni stanno camminando da soli, scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. “Sono soli, Insigne e compagni, poiché ancora in aperto contrasto col presidente. Soli, poiché anche parte della tifoseria, giustamente delusa dai risultati e da atteggiamenti incomprensibili, ha voluto marcare le distanze”. Un Napoli fragile, quello visto a San Siro, nonostante l’impegno e la buona volontà mostrati. “Ha messo in campo l’ansia, ...

Ecco cosa ha fatto De Laurentiis per punire i calciatori del Napoli : Secondo l’Edizione odierna de Il Mattino, De Laurentiis non vuole fare sconti alla squadra. Il patron azzurro non ha ancora pagato gli stipendi di ottobre ai calciatori. Aurelio De Laurentiis non vuole fare sconti ai giocatori del Napoli. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna de Il Mattino il presidente azzurro non ha ancora erogato gli stipendi di ottobre. Un ritardo di diversi giorni rispetto a quelle che sono le abitudini ...

Sconcerti : nel Napoli è in ballo la chiarezza su chi comanda - se De Laurentiis o i giocatori : Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti scrive della giornata di campionato di oggi. Milan e Napoli si incontreranno a San Siro alle 18. Sono sullo stesso livello da settimana, scrive. Hanno totalizzato 7 punti in 6 partite. “Il Milan è una squadra non ancora nata, il Napoli è una squadra probabilmente esaurita. Hanno anche problemi di gioco in comune. Sono entrambe leggere, senza grande personalità, manca chi inventi un calcio meno ...

De Laurentiis porta i giocatori del Napoli in tribunale per danno d’immagine : causa da 8 milioni : Come scritto ieri, Aurelio De Laurentiis non molla la presa. L’ammutinamento dei calciatori la sera di Napoli-Salisburgo, non è un atto che può essere dimenticato. È un atto di cui vanno individuati i responsabili e ciascun attore deve poi pagarne le conseguenze. Questo è il pensiero del numero uno del club azzurro. Non soltanto le lettere che aprono il procedimento disciplinare – la richiesta è di multe fino al 50% dello stipendio ...

CorSport : i calciatori del Napoli hanno provato a spiegare a De Laurentiis che la loro è stata una scelta collettiva : La tensione in casa Napoli è ancora alta, scrive il Corriere dello Sport. Tra la squadra e il Presidente resta una distanza che sembra incolmabile, ma i giocatori stanno cercando di tornare alla normalità. Tutti loro hanno intenzione di azzerare la serata dell’ammutinamento e qualcuno ha già provato a spiegarsi e a chiedere scusa, anche a distanza. Altri lo faranno ancora, perché hanno la volontà di lasciarsi tutto alle spalle e vogliono far ...

Il Napoli dei De Laurentiis sfida la Lazio del 74 e il modello narrativo buonista del calcio : Quello del Napoli va considerato un esperimento sociale, una sfida al modello narrativo calcistico imperante, ossia buonista. Il modello che esalta – fino a renderlo ridicolo – il valore del gruppo. Quest’entità metafisica profondamente distante dalla realtà. Per cui un insieme di professionisti – lautamente pagati – non fanno il proprio lavoro per la carriera e per poter guadagnare di più (oltre che per legittime ...

CorSport : Ibrahimovic al Napoli è improbabile - ma De Laurentiis è imprevedibile : Che il futuro di Ibrahimovic sarà in Italia sembra una cosa ormai scontata e se si è capito che i contatti con il Milan sono oramai avviati, nulla è ancora deciso. Ieri il suo agente, Mino Raiola, é stato in casa rossonera per parlare con la dirigenza, ma la pista del Bologna sembra tutt’altro che chiusa per l’attaccante svedese. Sempre più lontana invece, appare quella che porta a Napoli, nonostante la voglia di far esplodere il San ...

Napoli – Il clima si fa sempre più teso - De Laurentiis Jr ci va giù pesante : “ci vuole gente con molte più palle” : De Laurentiis Jr non le manda a dire ai calciatori del Napoli: il duro sfogo del vicepresidente azzurro La situazione in casa Napoli sembra non migliorare, dopo il caos di qualche settimana fa, con i giocatori che si sono rifiutati di partecipare al ritiro ‘forzato’ del club e la società che ha assegnato all’allenatore Ancelotti tutte le responsabilità tecniche, adesso a rompere il silenzio è De Laurentiis Jr, ...

Radio Kiss Kiss Napoli – Castrovilli piace al Napoli : c’è il gradimento di Ancelotti e De Laurentiis. I dettagli : Calciomercato, il Napoli interessato a Castrovilli Mercato Napoli – Walter De Maggio è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni: “C’è un calciatore che piace tantissimo al Napoli, che riscontra il piacere comune di Carlo Ancelotti, del direttore sportivo Cristiano Giuntoli e del presidente Aurelio De Laurentiis, ovvero il centrocampista della Fiorentina Gaetano ...

Napoli - Edoardo De Laurentiis : «Dai calciatori serve rispetto» : “Ci vuole rispetto, i calciatori sono pur sempre dei lavoratori, dei dipendenti anche se guadagnano tre, quattro milioni l’anno”. Lo ha detto il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis tornando sulla questione dell’insubordinazione rispetto al ritiro da parte dei calciatori del Napoli. Il figlio del presidente azzurro ha partecipato alla manifestazione “4-4-2 La Fiera del […] L'articolo Napoli, Edoardo ...

Napoli - Edoardo De Laurentiis : “servirebbero persone come Calaiò e Montervino - loro hanno le p…” : “Ci vuole rispetto, i calciatori sono pur sempre dei lavoratori, dei dipendenti anche se guadagnano tre, quattro milioni l’anno”. Lo ha detto il vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis, alla manifestazione “4-4-2 La Fiera del Calcio”, tornando sulla questione dell’insubordinazione rispetto al ritiro da parte dei calciatori azzurri. De Laurentiis si è rivolto poi a due ex giocatori azzurri in ...

Napoli - esonero Ancelotti : De Laurentiis deciderà dopo Liverpool : Napoli, esonero Ancelotti: De Laurentiis deciderà dopo Liverpool Napoli esonero Ancelotti| L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione degli azzurri dopo i fatti accaduti il 5 novembre scorso. Pare infatti che ADL voglia ricucire la frattura. Saranno dei giorni cruciali quelli da sabato a mercoledì, il patron cercherà di capire se la frattura tra club e squadra si potrà ricucire. De Laurentiis non sarà presente sabato al ...