Fonte : optimaitalia

(Di domenica 24 novembre 2019) Con il trascorrere dei mesi, gli utenti che hanno acquistato un devicepossono maturare l'esigenza dispazio per la propria, magariildisponibile ed evitando di pagare. Se sulla questione "economica" ci siamo già soffermati nel 2018 con un primo articolo sul tema, l'altro grande problema consiste nel fatto che il sistema, cosìè concepito attualmente, prevede una sorta di purgatorio di unper i dati cancellati. Sostanzialmente, nei 29 giorni successivi alla rimozione di dati dai vostri, sulla carta non avrete effetti tangibili in termini di spazio liberato. Ecco perché diventa interessante comprendere non solo quale sia la procedura corretta per fare spazio nella vostra, seguendo l'iter "classico", ma ancheildiper ottenere in modo istantaneo il risultato sperato. Cerchiamo ...

OptiMagazine : Liberare memoria su Huawei e Honor pulendo il cloud: come evitare un mese di attesa - honeyyooniex : Come posso liberare più memoria nell’iphone? Send help - neartozayn : Ho cancellato foto ed applicazioni per liberare un po’ di memoria ed invece è aumentata... ok apple :) -