Il riconoscimento facciale deve preoccuparci?

Liquidi nel bagaglio e riconoscimento facciale : le novità in arrivo in aeroporto a Milano : (foto: Getty Images) Tornano i Liquidi permessi nel bagaglio a mano, viene cancellato l’obbligo di estrarre i device elettronici dalle borse ed è in arrivo il controllo facciale per i viaggiatori. A quasi un mese dalla riapertura dell’aeroporto di Linate, Sea (la società che gestisce lo scalo milanese e Malpensa) annuncia le novità in arrivo per i passeggeri. Un gradito (per molti) ritorno è la possibilità di portare a bordo con il ...

Lo zaino smart che si sblocca col riconoscimento facciale : Quando si viaggia di frequente trascorrendo tanto tempo tra stazioni e aeroporti capita di addormentarsi e lasciare senza protezioni il trolley e lo zaino. Per non rischiare furti, molti si affidano a un lucchetto, ma la tecnologia offre soluzioni più efficaci: prendete Plevo, società statunitense che ha già all’attivo bagagli smart. Stavolta il gruppo guidato dal fondatore italo-argentino Federico Pelatti ha realizzato una borsa e uno zaino ...

La t-shirt che ti rende invisibile al riconoscimento facciale : (foto: MIT/IBM/NORTHEASTERN) Le intelligenze artificiali sempre più smart, le videocamere di sorveglianza sempre più definite e diffuse e i big data sempre più famelici: il riconoscimento facciale é il mezzo che per eccellenza unisce tutti questi tentacoli del big brother che ci monitora costantemente. Tutti i grandi paesi si stanno attrezzando per avere in tempo reale la situazione sotto controllo, ma spesso questi validi strumenti per la ...

La Cina è già nel futuro : come funzionano i pagamenti tramite riconoscimento facciale : Un fugace sguardo in camera, nemmeno il tempo di individuare il sensore e la transizione è bella che eseguita. Il sistema di pagamento tramite riconoscimento facciale in Cina è ormai parte della quotidianità, si può trovare infatti ovunque dai bancomat per ritirare contante (ormai utilizzato soltanto dai più anziani) ai distributori di cibo o qualsivoglia […] L'articolo La Cina è già nel futuro: come funzionano i pagamenti tramite ...

riconoscimento facciale per Facebook in arrivo - come tutti dovranno autenticarsi : Non manca molto ad una piccola grande rivoluzione social: il Riconoscimento facciale per Facebook sarebbe non solo in cantiere ma proprio dietro l'angolo per tutti gli utenti registrati alla piattaforma. Si tratterebbe della strategia finale e forse pure più utile per controbattere il proliferarsi di account fake legati alla creatura di Mark Zuckerberg. Del prossimo e imminente passo è convinta la programmatrice Jane Manchun Wong. ...

L’Australia vuole il riconoscimento facciale per accedere ai siti porno : (Foto: j3tdillo / Flick CC) Il governo dell’Australia vorrebbe inserire un sistema di scansioni facciali per confermare l’età di un utente nel momento in cui quest’ultimo cerca di accedere a dei siti pornografici o per il gioco d’azzardo online. La scritta “Clicca qui per entrare se hai più di 18 anni” non è mai stata un vero deterrente per impedire l’accesso dei minorenni a determinati siti internet, e di conseguenza il Dipartimento ...

Facebook non abbandona l’idea del riconoscimento facciale : Già in passato Facebook, il più usato Social Network al mondo, si è mostrato interessato alle tecnologie di riconoscimento facciale. In realtà non sembrava esserci mai stato niente di concreto, ma dopo mesi e mesi di silenzio ecco che qualcosa è ricomparso. Non si tratta di una notizia ufficiale. Apparentemente Jane Manchun, una che per […] L'articolo Facebook non abbandona l’idea del riconoscimento facciale proviene da TuttoAndroid.

Udinese - alla Dacia Arena testato sistema per il riconoscimento facciale : Un sistema di riconoscimento facciale che consente di individuare e bloccare ai tornelli i tifosi a cui è vietato l’ingresso allo stadio è stato sperimentato alla Dacia Arena di Udine dall’Udinese Calcio in occasione dell’incontro della finale degli Europei Under 21. La prova, unica, è stata effettuata prima del match e con alcune figure predeterminate. […] L'articolo Udinese, alla Dacia Arena testato sistema per il ...

Perché il riconoscimento facciale deve farci paura : Le tecnologie di riconoscimento facciale sono sempre più pervasive, e non è detto che sia una buona notizia. Il confine tra uso e abuso è sottile e alcune città negli Stati Uniti hanno deciso di passare all’azione per vietarle del tutto. Il tema è decisamente caldo per legislatori, attivisti e ovviamente per chi sviluppa gli strumenti che sfruttano questa sofisticata opzione tecnologica. In questo video il giornalista di Wired Tom Simonite ...

In Scozia droni per trovare dispersi con il riconoscimento facciale : La polizia userà l'RPAS (remotely-piloted aircraft system) per rintracciare dispersi e verificarne l'identità tramite telecamere ad alta definizione e reti neurali. Basta uno smartphone e funziona a 150 mt di distanza

Facebook sviluppa la tecnologia per rendere le persone in video irriconoscibili dai sistemi di riconoscimento facciale : Il riconoscimento facciale è di gran moda, con tutti i problemi che ne seguono. Quella che all’inizio sembrava una tecnologia utile si è presto trasformata in uno strumento di violazione della privacy e di controllo globale. Le molte critiche fin qui suscitate, hanno portato Facebook di recente a un cambiamento radicale: il riconoscimento facciale non è più attivato per default per i nuovi utenti. Non solo, i ricercatori di Facebook AI ...

Google ha confermato che aggiornerà i Pixel 4 con un sistema di riconoscimento facciale che funzioni solo a occhi aperti : Google ha annunciato che aggiornerà i suoi nuovi Pixel 4 presentati la settimana scorsa, in modo che il sistema per sbloccarli tramite il riconoscimento facciale non funzioni se si tengono gli occhi chiusi. L’aggiornamento sarà però diffuso “nei prossimi mesi”

Trump mette al bando il riconoscimento facciale cinese : Nella lista nera di Trump, la stessa che include Huawei, sono entrate 28 nuove organizzazioni cinesi. Alcune si occupano di intelligenza artificiale e riconoscimento facciale. Si toccano quindi dirittamente settori sempre presenti nella battaglia tecnologica tra Washington e Pechino, ma fino a ora rimasti sullo sfondo. Non è detto però che sia un segnale di irrigidimento. La sorveglianza sugli uiguri L'ingresso nella “Entry list” del ...

Google ha sfruttato i senzatetto per allenare il suo riconoscimento facciale : Alla ricerca di persone dalla carnagione scusa ad Atlanta, il colosso avrebbe applicato strategie aggressive e offerto in cambio buoni da 5 dollari per Starbucks. Il programma, destinato al Pixel 4, è stato interrotto