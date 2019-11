Cucchi | una famiglia in lotta per tutti noi

Ilaria Cucchi e il messaggio su facebook : “Qualcuno le metterà una palla in testa”. Lei a Salvini : “E’ suo sostenitore - cosa ne pensa?” : “Qualcuno le metterà una palla in testa prima o poi”. Lo scrive un utente facebook a corredo di un articolo su Ilaria Cucchi. Ora la sorella di Stefano ha pubblicato l’immagine del messaggio sulla propria bacheca e scrive: “Chiedo a Matteo Salvini e a tutti gli iscritti alla Lega cosa pensano di questo post. Dato che viene da un soggetto che ha un profilo nel quale si dichiara loro sostenitore. Non posso far altro che ...

Vittorio Feltri contro Ilaria Cucchi : "La droga fa bene? Folle trascinare Salvini in tribunale" : "La sorella di Stefano Cucchi ha querelato Matteo Salvini perché questi ha detto che la droga fa male. Se il tribunale lo condannasse vorrebbe dire che gli stupefacenti fanno un sacco bene. Cose folli". Lo scrive Vittorio Feltri su Twitter commentando la decisione di Ilaria Cucchi di querelare Salvi

Ilaria Cucchi - Matteo Salvini e le droghe in Italia : reprimere non è una soluzione : Sono passati poco più di dieci anni da quel 22 ottobre 2009, giorno in cui Stefano Cucchi morì mentre era sotto custodia cautelare a Roma, presso il carcere di Regina Coeli. Ci sono voluti anni di battaglie, 10 lunghissimi anni per arrivare, il 14 novembre scorso, alla condanna a 12 anni agli autori del pestaggio che costò la vita a Stefano. Di mezzo c’è stato un decennio, un film che ha mosso la sensibilità di tutto un paese, ma soprattutto la ...

Ilaria Cucchi lo querela. Salvini : "Me ne farò una ragione" : Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, ha deciso di presentare una querela nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Dopo la sentenza di condanna a 12 anni per i due carabinieri, accusati dell'omicidio di Cucchi, Salvini aveva affermato che il caso testimonia che "la droga fa male sempre". "Il signor Matteo Salvini non può giocare sul corpo di Stefano Cucchi. Non posso consentirglielo. Questo era il suo volto quando io ...

Cucchi - il gesto del carabiniere in tribunale di fronte a Ilaria : vale quasi più di una condanna : Si chiama habeas corpus ed è uno dei principi che distingue un Paese civile da una dittatura, un cittadino da uno schiavo. Se siamo sotto la custodia dello Stato, i suoi rappresentanti rispondono della nostra incolumità e non può esserci fatto nulla che non sia stabilito dalla legge. Nel caso di Ste

Cucchi - abbiamo vinto tutti noi. Ma per avere giustizia non deve servire la tenacia di una sorella : Arriva una doppia sentenza per la morte di Stefano Cucchi, a dieci anni di distanza dai fatti. Dieci anni durante i quali per la prima volta l’Italia ha guardato a cosa accadeva dentro quelle aule di giustizia. Il caso Cucchi ha prodotto qualcosa di mai visto prima. Le violenze subite in stato di custodia – purtroppo Stefano non è stato il primo né l’ultimo – erano in passato qualcosa che riguardava le persone vicine, ...

Ilaria Cucchi valuta "una querela a Salvini" : Commentando la sentenza di condanna per i carabinieri ritenuti responsabili della morte di Stefano Cucchi, il leader leghista Matteo Salvini ha detto che rispetta la famiglia ma il caso "dimostra che la droga fa male". "Che c'entra la droga? Salvini perde sempre l'occasione per stare zitto", ribatte Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, in diretta a Circo Massimo, su Radio Capital. "Anch'io da madre sono contro la droga, ma Stefano non ...

Cucchi - Giovanardi insiste : “Non devo alcuna scusa - aspettiamo la Cassazione” : Per l'ex parlamentare del Pdl, la sentenza del processo Cucchi resta ambigua e comunque si dovrà attendere i tre gradi di giudizio prima di mettere la parola fine al caso del geometra romano. Anche per quanto riguarda le scuse alla famiglia di Stefano Cucchi, Giovanardi ha ribadito. "Ho sempre detto la verità"Continua a leggere

Cucchi - una sentenza di dignità : Ci sono voluti “dieci anni di dolore”, come ha detto la sorella Ilaria, ma alla fine è arrivata la sentenza della Corte d’assise di Roma, che ha condannato a dodici anni per l’omicidio preterintenzionale di Stefano Cucchi i carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro. Assolto invece dall

Stefano Cucchi - la sentenza : una assoluzione e quattro prescrizioni per i medici imputati. : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: una assoluzione e quattro prescrizioni. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di...

Stefano Cucchi - la sentenza : una assoluzione e quattro prescrizioni per i medici imputati : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: Una assoluzione e quattro prescrizioni. È quanto deciso dai giudici della Corte d'Assise di...

Ilaria Cucchi : "Mi sono innamorata del mio avvocato - è una splendida persona" : "In mezzo a tanto dolore, Stefano è riuscito a far nascere anche un qualcosa di bello, no?" chiede Mara Venier a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano Cucchi, ospite questo pomeriggio nel salotto di Domenica In.Al fianco di Ilaria siede Fabio, niente meno che il suo avvocato da quando il caso Cucchi si è aperto, e ad oggi anche il suo compagno. "Fabio è un bravissimo avvocato ma soprattutto è un grande uomo, una grandissima persona che fa il suo ...

Il Caso Cucchi su La7 (2009/2019 Una ricostruzione televisiva) : Domenica 20 ottobre alle 14.00 con La7 Ricorda andrà in onda un pomeriggio – evento dal titolo Il Caso Cucchi (2009/2019 Una ricostruzione televisiva). Un lungo racconto di come una televisione ha seguito – per 10 anni – uno dei casi più drammatici e controversi della nostra storia recente. News, immagini, interviste, approfondimenti, documentari e dibattiti vissuti su La7 e dedicati a una vicenda giudiziaria dai clamorosi ...