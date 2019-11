Coppa Davis – Piquè annuncia | “l’anno prossimo torneo di due settimane a settembre | lo

Fonte : sportfair

(Di domenica 24 novembre 2019) Geraddegli importanti cambiamenti per il format della2020: ilsi svolgerà su duee si proverà ad organizzarlo a“Cercheremo insieme alla Kosmos di parlare con l’ATP riguardo al calendario. Per il futuro vorremmo creare una competizione unica da duee trovare la collocazione migliore in calendario, possibilmente a“. Si è espresso così Gerard, presidente del gruppo Kosmos che ha rivoluzionato il format della. Il calciatore del Barcellona ha spiegato di voler andare incontro alle esigenze dei giocatori che si sono lamentati della calendarizzazione dell’evento per la stagione in corso. “E’ quello che han detto di volere anche Nadal e Djokovic, numero 1 e 2 al mondo adesso. – ha aggiunto– Credo sarebbe la cosa migliore per il tennis. Con ...

angelomangiante : Da solo ha trascinato squadra e nazione in finale di Coppa Davis. Non conosce stanchezza e pressione. Singolo e do… - sportface2016 : #BautistaAgut porta avanti la Spagna - #DavisCupFinals - zazoomnews : LIVE Spagna-Canada Finale Coppa Davis 2019 in DIRETTA: Auger-Aliassime-Bautista Agut 2-1 nessun break nel 1° set -… -