Carola fa la passerella da Fazio | L' Europa non accetta i migranti

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 24 novembre 2019) Serena Pizzi La capitana sfila in tv: "In Ue c'è disuguaglianza. Prendiamo queste persone". Ma dimentica che arrivano illegalmente L'ospitata tanto attesa da Fabioe dalla sinistra è arrivata:Rackete si fa intervistare a Che tempo che fa. Dopo essersene tornata in Germania per qualche tempo, l'eroina dei radical chic è volata in Italia. Precisamente nello studio di. E per la prima volta si è fatta intervistare in uno studio televisivo italiano. Ma prima della tanto attesa intervista, subito dopo il Tg, le luci in studio si sono accese e hanno illuminato la figura di Tiziano Ferro. Il cantante, da giorni nell'occhio del ciclone per una "rissa" social con Fedez, ha recitato un breve monologo incentrato sull'importanza della parola. Un monologo preparatorio all'ospite d'onoreRackete. Tiziano Ferro dice al pubblico in studio e a casa che "le parole ...

clagadil : RT @il_cupo: Carola in passerella da Fazio: 'Dovrebbe stare in galera' dobbiamo essere coscienti che per essere un eroe devi delinquere que… - interceptormax3 : RT @il_cupo: Carola in passerella da Fazio: 'Dovrebbe stare in galera' dobbiamo essere coscienti che per essere un eroe devi delinquere que… - GiovanniCalcara : RT @ilgiornale: #CarolaRackete in passerella da Fazio: 'Dovrebbe stare in galera' -