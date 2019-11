Fonte : repubblica

(Di sabato 23 novembre 2019) Si cercano eventuali dispersi nel mare in tempesta. Due uomini non trovano più le loro mogli. Il Viminale assegna alla Ocean Viking il porto di Messina e, per la prima volta insieme, Italia, Malta, Francia e Germania chiedono all'Europa la ricollocazione dei

repubblica : Naufragio davanti Lampedusa, si rovescia un barcone pieno di migranti. Salvati in 143 - repubblica : Naufragio davanti Lampedusa, si rovescia un barcone pieno di migranti. Salvati in 149 [aggiornamento delle 22:48] - eziomauro : Naufragio davanti Lampedusa, si rovescia un barcone pieno di migranti. Salvati in 143 -