Luca Manzin e Rosita Capurso soffocati nel loro nido

Rosita e Luca - i due fidanzati morti nel sonno nell’incendio in una villetta sui Navigli a Milano : avevano 29 e 27 anni : Luca Manzin e Rosita Capurso erano fidanzati. avevano 29 e 27 anni. Sono morti tra le fiamme nella loro villetta sui Navigli, a Milano. Si sono trovati avvolti dal fumo e dalle fiamme che sbarravano loro l’unica via d’uscita, come in una sorta di trappola. Una tragica fatalità, al momento, secondo i primi rilievi dei Vigili del fuoco, che hanno escluso cause dolose dell’incendio. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dai ...