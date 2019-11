Guida turistica di 19 anni scompare durante un’escursione | trovata morta ai piedi di una

Fonte : fanpage

(Di sabato 23 novembre 2019) Savanna McTague, 19ennedel Parco nazionale di Zion, negli Stati Uniti, è stataaidel famoso Angels Landings. Due colleghi, con cui era andata a fare una escursione mercoledì scorso, ne avevano denunciato la scomparsa. Il corpo è stato rivenuto circa 48 ore dopo.

