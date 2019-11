Giorgio Chiellini torna ad allenarsi | ' Spero di essere pronto tra febbraio e marzo'

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 23 novembre 2019) La Juventus è considerata una delle squadre più forti a livello europeo, lo dimostrano i risultati raggiunti negli ultimi anni e quelli raccolti in questo inizio di stagione. Merito di una rosa davvero molto importante, che vanta sostituti all'altezza in ogni ruolo: di certo uno dei giocatori insostituibili è, non solo per le sua capacità tecniche e tattiche, ma anche per la sua leadership all'interno dello spogliatoio bianconero. La bella notizia per la Juventus e per i suoi sostenitori è che il capitano èto adsul campo, come dimostra un post lanciato dal difensore centrale su suoi social. Come confermato da, la speranza è diper2020, nel frattempo però l'obiettivo è continuare ade non forzare troppo i tempi, con l'idea did'aiuto nella parte finale della stagione.ad ...

AngeloMul4 : @chiellini Manchi come l'aria Giorgio. Senza di te non c'è un marcatore nel senso letterale del termine che sia uno. #AtalantaJuve. - JuventusNation : Giorgio Chiellini in the house. - DjMisquared : I love Giorgio Chiellini I love #drumandbass -