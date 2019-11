Il governo non riesce a trovare una posizione condivisa sul Mes 

**M5S : Di Maio - 'Non possiamo asservire movimento a logiche governo'** : Castelvetrano (Trapani), 22 nov. (Adnkronos) - "La cosa importante è che noi siamo sui territori, non possiamo asservire il movimento alle logiche del governo". Così il leader del M5S Luigi Di Maio, a Castelvetrano (Trapani) dove è iniziato il suo tour siciliano. E sul voto on line di ieri sulle Reg

Nessuna soluzione a vertice di governo su Mes - M5s e Leu avvertono : così non firmiamo : Ancora Nessuna soluzione sulla riforma del Mes, il vertice di maggioranza di questa mattina viene definito "utile" da fonti di governo ma di fatto restano sul tavolo le obiezioni di M5s e Leu sulla riforma del fondo salva-stati. All'incontro con il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che poi ha lasciato il vertice, e il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri erano presenti i ministri Luigi Di Maio, Enzo Amendola, Federico D'Incà e i ...

Di Maio : “Rappresentanti M5s ci chiedono di non allearci col Pd”. Bonafede : “Il governo va avanti” : “Tutti i nostri parlamentari e consiglieri hanno chiesto di non allearci col Pd” alle regionali. A dirlo è il capo politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, al termine della cena tra Giuseppe Conte e i ministri. Gli fa eco il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che spiega: “Indipendentemente dalle elezioni regionali, il governo va avanti. Perché il voto su Rousseau dovrebbero metterci in difficoltà? Durante la ...

Di Maio : Rousseau? Non influenza governo : 1.29 Ripercussioni sul governo dal voto della base M5s? "No, non ce ne saranno". Lo ha detto il ministro degli Esteri e leader del M5S Di Maio lasciando il ristorante in cui il premier Conte ha riunito a cena e ministri. Si è parlato anche di Arcelor Mittal al tavolo del Consiglio dei ministri. Stando a quanto si apprende, l'orientamento comune del governo è quello di avviare una trattativa con Mittal solo dopo che l'azienda ha rinunciato al ...

"Il voto su Rousseau non avrà ripercussioni sul governo" - dice Conte : Il voto sulla piattaforma Rousseau della base M5s può avere ripercussioni sul governo? "Assolutamente no". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lasciando Palazzo Chigi per recarsi alla cena con i ministri in un ristorante del centro di Roma. Tra i primi ad arrivare il ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il ministro dei Beni ...

Di Maio : non voglio fare cadere il governo : Di Maio: "Sui giornali ci sono retroscena su di me che voglio far cadere il Governo, evidentemente per spaccare la maggioranza e il movimento

Vittorio Feltri non lo sopporta più : "Il governo deve andare a fare in c**o" : "L’Ilva ormai è andata a farsi benedire, l’Alitalia è fottuta, forse è giunto il momento che anche il governo vada a fare in culo". Vittorio Feltri è sintetico ma efficace su Twitter nel descrivere l'attuale situazione politica. Il direttore di Libero analizza la situazione dell'Ilva di Taranto e de

ILVA/ Scudo penale - la verità che il governo fa finta di non sapere : Sulla vicenda ILVA sembra che gli esponenti del Governo fingano di non sapere che senza Scudo penale non c'è trattativa con Arcelor Mittal

Alitalia-Ferrovie non decolla E' l'ennesima grana per il governo : Il consorzio che dovrebbe dar vita alla nascita della nuova Alitalia per ora non parte. A un giorno dal termine indicato dal governo per la presentazione delle offerte vincolanti, Fs, pur "confermando la disponibilita' a proseguire le negoziazioni per il costituendo consorzio" afferma che "ad oggi non sono maturate le condizioni". La palla a questo punto... Segui su affaritaliani.it

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - intesa ritrovata : non solo crisi di governo - voci sul piano M5s : Luigi Di Maio è in prima linea nel criticare il governo di Giuseppe Conte sul fondo salva-Stati. E per chi tiene alla vita dell'esecutivo è la conferma di un sospetto: che Di Maio, incapace di convivere con il Pd, ammaliato dalle sirene sovraniste che sente forti nel Paese, non aspetti altro che la

Anche Patuelli contro il governo : "Banche non informate sulla riforma del Mes" : “Non so niente, ho letto stamattina i giornali, leggo sull’Huffington post ma sono materie sulle quali il mondo bancario italiano non è stato messo al corrente”. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, scende dalle nuvole. Parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine di un incontro, Patuelli in sostanza si sfoga. E’ arrabbiato con il governo che, dice, non ha informato il sistema bancario della riforma ...

Lo Ius soli non entrerà mai nel programma di governo - dice Di Maio : Il caso del fondo Salva-Stati approvato lo scorso giugno dall'Unione Europea fa risalire, improvvisa, la tensione nella compagine di governo giallorossa. E in un'intervista al Corriere della Sera il capo politico dei 5 Stelle Luigi Di Maio dice, risoluto, di aver “chiesto la convocazione del vertice” del suo gruppo, perché “in Europa siamo stati abituati a colpi bassi in passato, che non abbiamo più intenzione di subire”. Anche perché il ...

**Ex Ilva : in Cdm non ci sarà scudo - governo aspetta esito vertice Mittal** : Roma, 19 nov. (Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, non ci sarà lo scudo penale nel Cdm di giovedì, il Consiglio dei ministri fissato appena 24 ore prima del nuovo faccia a faccia tra il governo e i Mittal dopo la decisione del colosso franco-indiano di mollare l’ex Ilva. Il premier Giuseppe Conte e il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, spiegano fonti di governo, prima di togliere ...

governo : Bersani - ‘noi unici a non rompere co… - ma stop armata Brancaleone’ (2) : (Adnkronos) – “Per avere una coalizione convinta – aggiunge poi Bersani – è necessario che i contraenti -dunque Pd e sinistra da un lato e 5 Stelle dall’altra- facciano una cosa nuova che li porti ad essere ed apparire non più esattamente quelli di prima, sennò la comunicabilità tra quei mondi non scatta”. L'articolo Governo: Bersani, ‘noi unici a non rompere co…, ma stop armata Brancaleone’ ...