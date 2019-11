Cosa mangiare a colazione per mantenersi snelle

Cistite - dai sintomi alla cura : info sui rimedi e su Cosa mangiare per prevenire recidive - dai mirtilli rossi al D-Mannosio : “La Cistite è un’infiammazione della vescica causata da un’infezione batterica, in particolare da ceppi che derivano dalla flora batterica intestinale. Tra questi, il più comune e conosciuto è senza dubbio l’Escherichia coli. La Cistite si verifica in particolare nelle donne, e di solito è più un fastidio che una causa di grave preoccupazione. I casi lievi, infatti, spesso migliorano da soli entro pochi giorni. Alcune persone, però, ...

Diabete - Cosa mangiare? Gli alimenti che regolano la glicemia : Per la prevenzione e la cura della patologia occorre curare l’alimentazione affinché abbia tutti i nutrienti utili per...

Dieta contro pancia gonfia e meteorismo : ecco Cosa mangiare : La Dieta contro la pancia gonfia e contro il meteorismo prevede il consumo di alcuni alimenti nel proprio regime alimentare. ecco cosa mangiare

Dieta del 17 : Cosa mangiare per dimagrire 9 kg : La Dieta del 17 può far dimagrire fino a 9 kg in 17 giorni. La Dieta del 17 è stata ideata dal medico e dietologo statunitense Michael Moreno

Dieta frazionata per chi fa sport : ecco Cosa mangiare per i muscoli : Dieta frazionata per chi pratica sport si basa sul consumo di 6 pasti al giorno. La Dieta frazionata per chi pratica sport serve ad aumentare muscoli

Dieta anti influenza : ecco Cosa mangiare : La Dieta anti influenza si basa sul consumo di molti alimenti che aiutano il sistema immunitario a difendersi dai virus influenzali.

Stitichezza (stipsi) - dai sintomi ai rimedi : Cosa mangiare e cosa evitare - le cause e gli errori più comuni : La stipsi, o Stitichezza, è un disturbo che colpisce due persone su dieci quando gli incontri con la toilette sono meno di 3 in una settimana. Non tutti quelli che pensano di soffrire di questo problema però lo hanno veramente. Per capire quali sono realmente i sintomi della Stitichezza e imparare a combatterla con alcuni accorgimenti, Humanitas Salute si è rivolta al Prof. Silvio Danese, Responsabile del Centro per le malattie croniche ...

Dieta detox - Cosa mangiare per dimagrire e disintossicare il corpo? : Dieta detox, ecco cosa mangiare per dimagrire e disintossicare il corpo? La Dieta detox per dimagrire fino a 3 kg in una settimana è disintossicante

Dieta e menopausa : ecco Cosa mangiare dopo i 50 anni : menopausa e Dieta, ecco cosa mangiare dopo i 50 anni. ecco alcuni consigli, gli alimenti da evitare e quelli che si possono mangiare

Dieta rossa per dimagrire : ecco Cosa mangiare per perdere peso : menù : Dieta rossa per dimagrire, ecco cosa mangiare per perdere peso in un menù rosso completo. Dai pomodori alle arance rosse e non solo.

Dieta ipocalorica donna per perdere peso : ecco Cosa mangiare : La Dieta ipocalorica donna per perdere peso è una Dieta bilanciata. La Dieta ipocalorica donna infatti si basa su un menù di circa 1200 calorie

Colite ulcerosa - malattia di Crohn : Cosa mangiare se l’intestino si infiamma? Pasta - latte - carne o frutta? La parola agli esperti dell’Humanitas : Il termine IBD (malattia infiammatoria idiopatica intestinale) si riferisce a due malattie, la Colite ulcerosa e il Morbo di Crohn, che ogni anno colpiscono circa 9 italiani su 100.000. La Colite ulcerosa è essenzialmente, una malattia della mucosa rettale che può interessare tutto il colon con caratteristica di continuità. Il Morbo di Crohn è invece un processo infiammatorio che può interessare qualsiasi tratto del canale alimentare, è questo ...

Dieta di ferro contro anemia - ecco Cosa mangiare : menù : La Dieta di ferro contro l’anemia è la Dieta che molte donne sono costrette a seguire in alcuni momenti della vita. Come modello Dieta Mediterranea

Dieta contro stanchezza - Cosa mangiare per combatterla? : Dieta contra stanchezza, cosa mangiare e cosa fa bene alla salute? Quali alimenti consumare per dare benessere all'organismo e alla mente