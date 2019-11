Matilde Hidalgo de Procel Attivista record | pediatria e neurologia tra i suoi studi

Chi era Matilde Hidalgo de Procel : È stata una dottoressa, poetessa e attivista, che diede un grande contributo per far affermare il diritto di voto di tutte le donne dell'Ecuador, negli anni Venti del Novecento

Matilde Hidalgo de Procel : oggi Google dedica un doodle a una donna straordinaria : oggi, 21 Novembre 2019, Google dedica un doodle a Matilde Hidalgo de Procel, medico, poeta e attivista ecuadoriana. Matilde Hidalgo è stata la prima donna a ricevere un dottorato in medicina, il 21 Novembre 1921, ed è stata la prima a esercitare il diritto di voto in Ecuador. Ha combattuto per il riconoscimento dei diritti femminili, ed è attualmente riconosciuta come una delle donne più importanti della storia ecuadoriana. Firmando il registro ...