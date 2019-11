Il titolo Roma continua a volare in borsa | oggi è a +13 | 75%

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) Non si ferma la crescita deldellain, dopo che ieri il club giallorosso aveva confermato le trattative con Dan Friedkin come potenziale investitore ad entrare nell’azionariato della società. Come riporta Calcio e Finanza infatti Dopo il +16,6% di ieri, infatti, ilgiallorosso è ripartito forte anche, facendo segnare un +13,75% alle 10.30: le azioni hanno raggiunto un valore pari a 0,670 euro per azione, con volumi già a 7,7 milioni (ieri 4,5 milioni). Si tratta di massimi addirittura dal 2017, quando a dicembre ilaveva raggiunto 0,682 euro per azione. L’indiscrezione che ha creato entusiasmo nei mercati finanziari è quella relativa al fatto che la compagnia texana The Friedkin Group sarebbe pronta a coprire per intero il futuro aumento di capitale: si parla quindi di 150 milioni di euro che renderebbero l’imprenditore Usa il socio di ...

