Gli sviluppatori di Control lodano PS5 e parlano delle potenzialità della console

"Blizzard è completamente cambiata" dicono Gli sviluppatori del primo Diablo : Il 2018 non è stato un anno propriamente felice per Blizzard. Dall'annuncio di Diablo: Immortal per i dispositivi mobile lo scorso anno durante la BlizzCon, la società ha dovuto in seguito far fronte a vari licenziamenti, nonostante i profitti fossero più che positivi, per non parlare delle ultime controversie riguardanti la sospensione di un giocatore di Hearthstone che si è schierato con le proteste ancora in atto ad Hong Kong.Durante ...

In the Valley of Gods deGli sviluppatori di Firewatch è stato cancellato? : Quando Campo Santo, sviluppatore del sorprendente gioco di avventura Firewatch, si è sciolto per unirsi a Valve, i membri dello studio hanno insistito sul fatto che la collaborazione avrebbe migliorato il processo di sviluppo del nuovo gioco del team, In the Valley of Gods. Tuttavia, ora sembra che questo processo non abbia dato i frutti sperati e, forse, il gioco potrebbe essere stato cancellato.Valve News Network, sempre attento a tutto ciò ...

Huawei chiama Gli sviluppatori italiani : 85% dei ricavi a chi entra in App Gallery : Il big player cinese affila le armi dopo il bando di Trump e chiama a raccolta 300 programmisti tricolori. La promozione di App Gallery è iniziata già nel 2018 e ha avuto una accelerata dopo il bando Usa

Days Gone 2 - Gli sviluppatori non di vogliono precludere strade diverse : Si è parlato anche di Days Gone 2 alle premiazioni dei Golden Joystick Awards 2019, e Bned Studio ha dichiarato di non volersi precludere alcuna possibilità creativa, e di voler vagliare strade diverse.Days Gone, alla premiazione, ha ricevuto il premio di migliore esclusiva PlayStation e di migliore narrazione. Reeve ha inoltre confermato che questo franchise è una passione dello studio, e che si tratta di qualcosa che Bend ha sempre voluto ...

Aaron Greenberg : l'Xbox Game Pass garantisce aGli sviluppatori assoluta libertà creativa : Un futuro in cui i giochi tripla A sono "infiniti" e costantemente aggiornati e progettati "in base a Google Trends" non è qualcosa che interessa a Microsoft. La società vuole dare potere ai creatori per costruire i tipi di giochi che vogliono creare, usando Game Pass come un sistema che elimina la pressione di specifici obiettivi di vendita. Invece del gioco come servizio, il suo sistema di distribuzione è il servizio, che consente ai creatori ...

Bethesda apre un nuovo studio composto daGli ex sviluppatori di Human Head Studios : Bethesda Softworks ha aperto un nuovo studio di sviluppo, Roundhouse studios, a Madison, Wisconsin. Roundhouse studios sarà gestito dal team degli Human Head studios recentemente chiusi. Pertanto, il team inizierà immediatamente a lavorare su progetti non annunciati da Bethesda.Chris Rhinehart, direttore creativo di Roundhouse studios, ha dichiarato:"Purtroppo, abbiamo dovuto cessare l'attività di Human Head studios e chiudere i battenti. Ciò è ...

Steam : Gli sviluppatori indie felici del recente aggiornamento dell'algoritmo dedicato alla visibilità dei giochi : A settembre, Valve ha apportato una nuova serie di modifiche all'algoritmo di Steam con l'obiettivo di migliorare la visibilità dei giochi di nicchia o comunque sviluppati da studi indipendenti.Secondo almeno un editore indipendente, questa modifica sta dando i suoi frutti. Mike Rose di No More Robots ha rivelato su Twitter che la pagina del negozio del nuovo titolo annunciato di recente, Yes, Your Grace, ha avuto un aumento del 40% di visite. ...

Gli sviluppatori di Remothered : Broken Porcelain svelano gli inquietanti misteri e i personaggi dell'imminente survival horror : Lo sviluppatore indipendente Modus Games oggi ha rivelato nuovi dettagli ed elementi grafici del contorto mistero su cui si basa Remothered: Broken Porcelain, il secondo capitolo della saga cult acclamata dalla critica, creata da Darril Arts. L'imminente survival horror è anche disponibile nella Lista dei desideri di Steam, prima del lancio ufficiale nel 2020 su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.Dall'idea del regista Chris Darril e ...

Marvel's Avengers : Gli sviluppatori stanno cercando un compromesso tra accessibilità e sfida : Marvel's Avengers si prospetta essere un titolo molto interessante, non tanto perché i ragazzi di Crystal Dynamics stanno lavorando molto per aggiungere carne al fuoco ma anche per il fatto che gli Avengers rappresentano un elemento portante di tutto il mondo Marvel.Viene da chiedersi tuttavia quale sarà il livello di sfida proposto dal gioco, e se verrà sacrificata la difficoltà generale per concentrarsi sull'accessibilità. Durante ...

Nintendo pubblica a sorpresa The Stretchers - il nuovo bizzarro gioco deGli sviluppatori di Little Nightmares : Dal nulla, Nintendo ha pubblicato un nuovo gioco dello sviluppatore di Little Nightmares, Tarsier.Il gioco si chiama The Stretchers e vi vede trasportare i pazienti feriti in ospedale lottando contro il tempo.Sembra essere un'esclusiva Switch ed è disponibile sull'eShop di Nintendo a un prezzo di 19,99 Euro.Leggi altro...

Gli sviluppatori di Mass Effect 3 - Skyrim e Fallout 3 fondano un nuovo studio : I creatori di Mass Effect 3, The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 3 si sono uniti per creare un nuovo studio chiamato Brass Lion Entertainment. Lo studio è stato annunciato da un ex dipendente di Bioware, Manveer Heir, che lo definisce uno "studio di intrattenimento vario e inclusivo" al lavoro dall'inizio del 2017.Lo studio si concentrerà sulla "creazione di universi immaginari originali incentrati su personaggi, culture e storie Black and ...

I dati deGli iscritti ai gruppi di Facebook esposti senza permesso a cento sviluppatori di app : immagine: Pixabay Facebook ha rivelato che fino a 100 sviluppatori di app di terze parti hanno potuto accedere impropriamente ai dati dei membri dei gruppi del social network. Durante una revisione degli accessi ai dati degli utenti consentiti a terze parti, la società di Menlo Park si è accorta che 11 sviluppatori hanno sicuramente ottenuto, senza le autorizzazioni adeguate, le informazioni dei membri dei gruppi di Facebook nei 60 giorni ...

Gli sviluppatori di Star Wars Jedi : Fallen Order spiegano perché non sarà possibile smembrare gli Stormtrooper : L'imminente Star Wars Jedi: Fallen Order promette di offrire una profonda esperienza di Star Wars, con una storia originale e una grande enfasi su incredibili combattimenti con la spada laser. Ma una cosa non la vedremo nel gioco: lo smembramento degli Stormtroopers nemici.In un altro franchise, questa sarebbe una cosa strana su cui concentrarsi. Ma lo smembramento e le spade laser di Star Wars sono andate di pari passo dall'inizio, quando ...

Facebook : cento sviluppatori hanno avuto accesso ai dati personali deGli utenti dai Gruppi : In un blog post il direttore dei programmi per gli sviluppatori del social blu ha ammesso la possibilità che terze parti "abbiano avuto accesso alle informazioni più a lungo di quanto l'azienda intendesse"